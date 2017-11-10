Мифы о революции: атака на здравый смысл

Москва, , 04:09 — REGNUM Столетний юбилей революции — это как раз то самое время, когда следует хладнокровно разобраться в исторических реалиях, разделив ложь и правду о великом событии русской и мировой истории, считает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Ложь, вылившаяся на русский Красный проект в годы перестройки, до сих пор остается инструментом манипуляции народным сознанием, способом навязать комплекс исторической неполноценности и помешать двигаться вперед. Состоявшаяся 6 ноября конференция движения «Суть времени» «Октябрьская революция: мифы и реальность» была посвящена разоблачению самых вопиющих наветов на нашу историю.

Центральной фигурой, посредством которой производилась атака на исторические достижения СССР, был и остается Александр Солженицын. Измышления этого автора проникли даже в современные учебники истории. Эти и другие мифы требуют развенчания и замены их реальными данными, что должно произойти наряду с уничтожением проникшей в исторические представления современной России черносотенной и геббельсовской пропаганды.

О том, какие мифы разоблачали участники конференции и насколько им это удалось, читайте в статье: Метили в коммунизм, попали в Россию: Столыпин в голове, Солженицын в школе

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