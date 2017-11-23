Ленинградская область, 23 ноября, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Добыча криптовалюты с использованием энергетических мощностей Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС) в Сосновом Бору начнётся в 2021 году. В 2018 году будут изучены все риски и возможности будущей фермы по выращиванию «электронных огурцов», рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Rosenergoatom.ru ЛАЭС

«Реальный прогноз начала производства криптовалюты — 2021 год. Это недалеко. Но мы понимаем, в каком мире мы живем. Год идет за три или за пять. Тем не менее, понимаем, что это реальный срок», — сказал Александр Дрозденко в интервью «Давыдов.Индекс».

Как сообщало ИА REGNUM, о планах производить российскую криптовалюту на освобождающихся площадях ЛАЭС глава региона впервые объявил ещё в сентябре 2017 года. По его словам, соответствующая возможность уже обговорена с руководством «Росатома».

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В этот раз Дрозденко напомнил, что первый энергоблок ЛАЭС-2 заработает уже в декабре 2017 года, в 2018 году начнется демонтаж блока ЛАЭС. Примерно год потребуется на подготовку, предстоит «поработать с областным и федеральным законодательством, выстроить взаимоотношения с «Росатомом» и правительством РФ, в котором есть разное отношение» к этой идее.

«Парадокс, что рядом с атомной станцией есть теплицы, в которых можно выращивать огурцы, но электроэнергия в них приходит уже по рыночным ценам. Поэтому нужно выработать систему тарифа или сохранить единое юрлицо, в котором электроэнергия будет двигаться по единым ценам. Задача ведь привлечь крупнейшие мировые и европейские компании, занимающиеся облачными технологиями, цифровыми технологиями. Понимаем, что в России опыт не такой большой. Не столько нужно говорить о финансовых инвестициях, сколько о технологиях. Есть и геополитическая ситуация. Наверное, весь 2018 год будем использовать, чтобы смотреть все риски и все возможности», — пояснил Александр Дрозденко.

Отметим, для получения биткоина, прежде всего, требуются большие площади для процессинга и дешевая электроэнергия. ЛАЭС как нельзя лучше подходит под эти цели.

«Мы свои площади готовы предоставить после вывода из эксплуатации, прежде всего, для развития технопарка на этих площадях. Что это будет, зависит от договоренностей властей Ленинградской области и руководства «Росатома». Пока всё находится в стадии обсуждения», — прокомментировали ситуацию корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЛАЭС.

ЛАЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока РБМК-1000 мощностью 1000 МВт каждый. Строятся два энергоблока типа ВВЭР-1200.

Ранее депутат парламента Ленобласти Владимир Петров предложил создать особую экономическую зону в районе Сайменского канала на границе России и Финляндии, где разрешить майнить криптовалюту.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает вредным приравнивать биткоин к национальной валюте. А глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров ранее подчеркивал, что биткоин никогда не будет легализован в России.

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Предполагается, что Минфин и Центробанк до конца 2017 года разработают базовый законопроект, который будет направлен на государственное регулирование криптовалют. Министр финансов Антон Силуанов отметил, что его ведомство планирует начать регулирование криптовалют уже в 2018 году.