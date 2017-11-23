Магадан, 23 ноября, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Министерство финансов Магаданской области намерено взять два кредита, общая сумма которых составит 4,2 млрд рублей. За использование займов регион заплатить более миллиарда, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта государственных закупок.

(сс)Michael Marcovici Деньги

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Первая невозобновляемая кредитная линия будет открыта на 3 года, её максимальный лимит — 2 млрд рублей, а целью получение займа указано погашение или замещение долговых обязательств. За использование средств по первой закупке Колыма намерена заплатить полмиллиарда рублей. Второй аукцион объявлен с лимитом займа в 2,2 млрд рублей. Этот кредит также берётся на три года и будет стоить бюджету 550 млн рублей.

Жители региона недовольны планами областного министерства финансов и выражают своё возмущение в соцсетях:

«А отдавать чем будут?», «Это долговая яма», «Кабала, долги, снежные завалы, убитые дороги, кривой асфальт тротуаров, адские цены и тарифы на всё! Вперёд к банкротству с Петровичем и его командой», «Вместо того чтобы занимать у банков, сократили бы администрацию, уменьшили себе зарплаты и премии и пересели с Лексусов на отечественные автомобили».

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Как сообщало ИА REGNUM, за лето 2017 года Магаданская область набрала займов в банках в общей сложности на 5,2 млрд рублей. За пользование этими деньгами региону придётся заплатить миллиард рублей, ссудили средства Сбербанк и Газпромбанк. Цель займов — финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств. Общая сумма задолженности Колымы банкам и федеральному бюджету на 1 ноября 2017 года составила 12,4 млрд рублей.

Бюджет Магаданской области на 2018 год будет бездефицитным: доходы и расходы составят 27,5 млрд рублей.