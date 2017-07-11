Магадан взял кредит на покрытие дефицита бюджета ещё 300 млн рублей

Магадан, Магаданская область, , 08:44 — REGNUM Мэрия Магадана заняла у Сбербанка 300 млн рублей на покрытие дефицита бюджета города. Кредит взят на два года под 9,5% годовых, за использование средств столица Колымы заплатит 56,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сбербанк в качестве кредитора был определён в результате конкурсов по двум закупкам. Деньги будут использованы для погашения долговых обязательств и покрытия дефицита бюджета муниципального образования, говорится в документации. Изначально кредит администрация Магадана была готова взять под 11,4%, заплатив за него 34,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия столицы Колымы уже взяла один кредит в июне на сумму 61,4 млн. За использование этих денежных средств из бюджета города победившему в аукционе банку «Северный морской путь» заплатят 6,1 млн рублей.

Напомним, дефицит бюджета Магадана после корректировок в марте 2017 года составляет 140,5 млн рублей. Доходы казны принимались на уровне 5,3 млрд рублей, расходы, по предварительным подсчётам, составят порядка 5,4 млрд.