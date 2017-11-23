Москва, 23 ноября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Новое приложение «Сбербанк онлайн» позволит осуществлять покупки в магазинах с помощью сканирования телефоном QR-кода, передают 23 ноября «Ведомости» со ссылкой на представителя Сбербанка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

По данным издания, в настоящее время разработана и внедряется пилотная версия проекта.

С помощью приложения клиенты Сбербанка смогут осуществлять покупки с привязанным к счету телефоном.

Наиболее востребованным направлением работы приложения станет оплата товаров в магазинах, услуг курьерской службы и в терминалах самообслуживания, с которыми у Сбербанка заключены соглашения.

В настоящее время приложением «Сбербанк онлайн» пользуется 28 млн человек в месяц, поэтому в компании уверены, что оплата товаров и услуг по QR-коду окажется востребованной у жителей России.

Ранее в 2016 году в России было запущено приложение «Яндекс.Касса» — совместное предприятие Сбербанка и Яндекса, которое позволяет осуществлять покупки по QR-коду. Соответствующий код может быть размещен на любом товаре, квитанции или на сайте, а просканировать и оплатить его можно приложением Яндекс.Деньги.

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