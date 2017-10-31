Инновации: Метро Шанхая внедряет оплату билетов по QR-коду в телефоне

Шанхай, Китай, , 06:11 — REGNUM Шанхай начал испытывать в пилотном режиме систему оплаты билетов на метро по QR-коду, планируя распространить этот опыт на всю сеть метро уже в начале 2018 года, сообщает 31 октября агентство «Синьхуа».

Оператор шанхайского метро Shanghai Shentong Metro Group утверждает, что новый метод оплаты станет впервые доступен на двух станциях метро.

После установки мобильного приложения, пассажиры метро смогут оплатить билеты посредством систем оплаты Alipay или China UnionPay простым сканированием QR-кода на входе и выходе со станции.

«В отличие от традиционных методов онлайн-платежей, шанхайское метро применило инновационную технологию, которая может функционировать и без наличия беспроводной сети. Кроме того, открытие приложения и сканирование кода не занимает много времени», — заявил исполнительный директор компании-оператора Ван Цзыцян.

Приложение также предоставляет сервисы покупки еды, товаров и информационного гида. Приложение также в будущем обзаведется английской версией интерфейса.

Напомним, что не только метро Шанхая гонится за инновациями. Силиконовые браслеты и керамические кольца с функцией транспортной карты «Тройка» уже продаются в Московском метрополитене.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, когда начнут продавать браслеты и кольца «Тройка» в Москве