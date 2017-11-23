Новогодние салаты «по-набиуллински»: расчёты главы ЦБ разошлись с реальными
Хабаровск, 23 ноября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке не поняли «новогодних продуктовых индексов» главы ЦБ Эльвиры Набиулиной: неужели в Центробанке не могут правильно посчитать даже цены на салаты?
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Глава Центробанка заявила, что ЦБ думает о людях, но при этом отмечает, что ощущение инфляции у населения гораздо выше.
В ЦБ для наглядности посчитали, во что обойдутся россиянам традиционные новогодние салаты — оливье и селёдка под шубой. По версии Набиуллиной, за год оливье подорожал на 1,2% и стоит теперь около 312 рублей. Сельдь под шубой, напротив, подешевела на 0,9% и стоит чуть больше 150 рублей.
Правда, глава ЦБ не уточнила — о каком количестве салата идет речь? О килограмме или о 100 граммах?
Проверим в Хабаровском крае.
Итак, в отделах кулинарии, в магазинах свободного порта Ванино сельдь под шубой стоит ровно 150 рублей — за 100 граммов, то есть за килограмм придётся отдать 1,5 тыс. рублей. Салат оливье, тоже 100 граммов, стоит 180—192 рубля (1 кг — 1,8—1,9 тыс.).
Но на Новый год принято готовить все эти салаты дома. Отправляемся по магазинам.
Сельдь «Олюторская», самая вкусная и жирная, слабосоленая, стоит от 230 до 280 рублей за килограмм. Та же «Олюторка», но холодного копчения, обойдется от 250 до 280 рублей за кило.
Картошка стоит от 43 до 60 рублей — дороже традиционно та, что закупается у частников-дачников.
Свекла — в районе 50 рублей за килограмм. Яйцо — в среднем 55—60 рублей за десяток. Майонез — килограммовый пакет в среднем в районе 100 — 150 рублей, в зависимости от марки. Сыр — в среднем 450 рублей за кило, но есть подешевле, за 230 рублей (его мы покупать не рискнем) и есть подороже, например, «Пармезан» импортозамещенный — 930 рублей.
Ну что, считаем? На Новый год готовим много, придут гости. Итак.
Две селёдки «Олюторские» — это гарантированно килограмм — 250 рублей, полкило картошки, полкило свеклы, десяток яиц, майонез считаем полностью (берем-то целый пакет), полкило сыра. Получается, что новогодний салат селёдка под шубой обойдется никак не дешевле 690 рублей.
Теперь готовим оливье.
Готовить будем с варёной колбасой. В магазинах СВП Ванино такая стоит в среднем 367 рублей за килограмм. Соленые огурцы — в районе 180 рублей килограмм. Лук — 35 рублей килограмм. Зеленый горошек — 80 рублей баночка. Цены на картошку, яйца и майонез мы уже узнали, когда «готовили» сельдь под шубой. Считаем, во сколько обойдется «самый новогодний российский салат».
Полкило вареной колбасы — от 185 рублей, десяток яиц — 60 рублей, полкило картошки — 30 рублей, зеленый горошек 80 рублей, добавим на огурцы, майонез, лук еще рублей 60. В итоге получаем 385 рублей.
Заметим, вес салата уточнить сложно, поскольку — ну, кто же взвешивает, готовя дома? Предположим, на выходе у нас получится что-то около двух кило готового салата.
Таким образом, мы остаёмся в неведении — о каком количестве салатов все-таки вела речь Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ не упомянула в своих новогодних индексах ещё одно традиционное новогоднее блюдо россиян — холодец.
В магазинах набор для холодца уже имеется. Так, ноги свиные стоят 75 рублей за килограмм, пятаки свиные — 145 рублей, уши свиные — 215 рублей. Свинина — в районе 400 рублей в магазине и от 550 рублей на рынке у частников. Меньше 1000 рублей за холодец отдать не получится.
Не у всех дальневосточников на новогоднем столе будет красная икра. Цены на деликатес в магазинах СПВ Ванино, например — от 3 до 3,8 тыс. рублей. Лосося — кеты, горубши, кижуча и прочего в магазинах очень много, цены разные. Копченая горбуша стоит от 280 до 350 рублей за кило, копченый кижуч — 780 рублей. На Новый год позволить себе можно.
Крабы варено-мороженные, очищенные от панциря стоят в районе 2,5 тыс. рублей в магазинах. Но в прошедшем сезоне краба на побережье было очень много, рыбаки запаслись.
Традиционно новогодний фрукт — мандарин — в магазинах сейчас стоит от 85 до 100 рублей за кило.
Если суммировать затраты, то в среднем житель порто-франко может накрыть неплохой новогодний стол, потратив при этом 3—5 тыс. рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, на примере цен на оливье и селедку под шубой глава ЦБ РФ попыталась показать так называемые индексы, из которых можно увидеть, как растут цены на продукты. Но, поскольку Набиуллина не уточнила, о каком весе салатов в её расчётах идёт речь, россияне так и не поняли смысла речи главы Центробанка.
Между тем, по словам Набиуллиной, своими «новогодними салатными индексами» ЦБ пытается добиться доверия населения в политике ведомства.
Напомним, ФАС пообещала проверить сообщения СМИ о росте цен на шампанское к Новому году. Сообщалось, что рост составит 10−15%.
Представители винодельческих фирм уже опровергли информацию о повышении цен на свою продукцию к Новому году.