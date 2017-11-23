Хабаровск, 23 ноября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке не поняли «новогодних продуктовых индексов» главы ЦБ Эльвиры Набиулиной: неужели в Центробанке не могут правильно посчитать даже цены на салаты?

Ольга Демиденко ИА REGNUM Сельдь «Олюторская» слабосоленая — 280 рублей за кило

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Глава Центробанка заявила, что ЦБ думает о людях, но при этом отмечает, что ощущение инфляции у населения гораздо выше.

В ЦБ для наглядности посчитали, во что обойдутся россиянам традиционные новогодние салаты — оливье и селёдка под шубой. По версии Набиуллиной, за год оливье подорожал на 1,2% и стоит теперь около 312 рублей. Сельдь под шубой, напротив, подешевела на 0,9% и стоит чуть больше 150 рублей.

Правда, глава ЦБ не уточнила — о каком количестве салата идет речь? О килограмме или о 100 граммах?

Проверим в Хабаровском крае.

Итак, в отделах кулинарии, в магазинах свободного порта Ванино сельдь под шубой стоит ровно 150 рублей — за 100 граммов, то есть за килограмм придётся отдать 1,5 тыс. рублей. Салат оливье, тоже 100 граммов, стоит 180—192 рубля (1 кг — 1,8—1,9 тыс.).

Но на Новый год принято готовить все эти салаты дома. Отправляемся по магазинам.

Сельдь «Олюторская», самая вкусная и жирная, слабосоленая, стоит от 230 до 280 рублей за килограмм. Та же «Олюторка», но холодного копчения, обойдется от 250 до 280 рублей за кило.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Сельдь «Олюторская» копченая 250 рублей за кило

Картошка стоит от 43 до 60 рублей — дороже традиционно та, что закупается у частников-дачников.

Свекла — в районе 50 рублей за килограмм. Яйцо — в среднем 55—60 рублей за десяток. Майонез — килограммовый пакет в среднем в районе 100 — 150 рублей, в зависимости от марки. Сыр — в среднем 450 рублей за кило, но есть подешевле, за 230 рублей (его мы покупать не рискнем) и есть подороже, например, «Пармезан» импортозамещенный — 930 рублей.

Ну что, считаем? На Новый год готовим много, придут гости. Итак.

Две селёдки «Олюторские» — это гарантированно килограмм — 250 рублей, полкило картошки, полкило свеклы, десяток яиц, майонез считаем полностью (берем-то целый пакет), полкило сыра. Получается, что новогодний салат селёдка под шубой обойдется никак не дешевле 690 рублей.

Теперь готовим оливье.

Готовить будем с варёной колбасой. В магазинах СВП Ванино такая стоит в среднем 367 рублей за килограмм. Соленые огурцы — в районе 180 рублей килограмм. Лук — 35 рублей килограмм. Зеленый горошек — 80 рублей баночка. Цены на картошку, яйца и майонез мы уже узнали, когда «готовили» сельдь под шубой. Считаем, во сколько обойдется «самый новогодний российский салат».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Колбаса варёная для оливье 367 рублей за кило

Полкило вареной колбасы — от 185 рублей, десяток яиц — 60 рублей, полкило картошки — 30 рублей, зеленый горошек 80 рублей, добавим на огурцы, майонез, лук еще рублей 60. В итоге получаем 385 рублей.

Заметим, вес салата уточнить сложно, поскольку — ну, кто же взвешивает, готовя дома? Предположим, на выходе у нас получится что-то около двух кило готового салата.

Таким образом, мы остаёмся в неведении — о каком количестве салатов все-таки вела речь Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ не упомянула в своих новогодних индексах ещё одно традиционное новогоднее блюдо россиян — холодец.

В магазинах набор для холодца уже имеется. Так, ноги свиные стоят 75 рублей за килограмм, пятаки свиные — 145 рублей, уши свиные — 215 рублей. Свинина — в районе 400 рублей в магазине и от 550 рублей на рынке у частников. Меньше 1000 рублей за холодец отдать не получится.

Не у всех дальневосточников на новогоднем столе будет красная икра. Цены на деликатес в магазинах СПВ Ванино, например — от 3 до 3,8 тыс. рублей. Лосося — кеты, горубши, кижуча и прочего в магазинах очень много, цены разные. Копченая горбуша стоит от 280 до 350 рублей за кило, копченый кижуч — 780 рублей. На Новый год позволить себе можно.

Крабы варено-мороженные, очищенные от панциря стоят в районе 2,5 тыс. рублей в магазинах. Но в прошедшем сезоне краба на побережье было очень много, рыбаки запаслись.

Традиционно новогодний фрукт — мандарин — в магазинах сейчас стоит от 85 до 100 рублей за кило.

Если суммировать затраты, то в среднем житель порто-франко может накрыть неплохой новогодний стол, потратив при этом 3—5 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на примере цен на оливье и селедку под шубой глава ЦБ РФ попыталась показать так называемые индексы, из которых можно увидеть, как растут цены на продукты. Но, поскольку Набиуллина не уточнила, о каком весе салатов в её расчётах идёт речь, россияне так и не поняли смысла речи главы Центробанка.

Между тем, по словам Набиуллиной, своими «новогодними салатными индексами» ЦБ пытается добиться доверия населения в политике ведомства.

Напомним, ФАС пообещала проверить сообщения СМИ о росте цен на шампанское к Новому году. Сообщалось, что рост составит 10−15%.

Представители винодельческих фирм уже опровергли информацию о повышении цен на свою продукцию к Новому году.