Москва, 23 ноября, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма стали поводом для проверки Генеральной прокуратуры РФ. Соответствующее письмо надзорного ведомства Собчак опубликовала на своей странице в Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

В письме, адресованном прокуратуре города Москвы, говорится о необходимости проверки, связанной с заявлением телеведущей в отношении территориальной принадлежности двух субъектов РФ — Республики Крым и города Севастополя.

«При наличии оснований следует принять меры прокурорского реагирования», — говорится в обращении.

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Сама Собчак, ранее объявившая о намерении баллотироваться в президенты России на предстоящих выборах, написала, что проверка говорит о начале работы против нее «правохоронительных» органов. Она посетовала на разные препятствия, якобы чинимые ей властями, например, на помехи при аренде помещений в Москве и Твери.

Напомним, 22 ноября Собчак заявила в эфире «Эха Москвы», что ее слова о Крыме заинтересовали Генпрокуратуру. Она пояснила, что получила официальное уведомление об этом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в ходе пресс-конференции Ксения Собчак заявила, что «с точки зрения международного права», Крым принадлежит Украине. Свою точку зрения Собчак подкрепила ссылкой на Будапештский меморандум 1994 года — документ, не ратифицированный Москвой. Кроме того, по словам телеведущей, вхождение Крыма в состав России не признало ни одно государство, включая столь дружественные страны, как Белоруссия.