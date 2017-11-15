Собчак идё в президенты от партии «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева

Москва, , 22:26 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак собирается пойти на президентские выборы 2018 года как кандидат от «Гражданской инициативы», если съезд партии, который должен пройти в 20-х числах декабря, поддержит её кандидатуру. Соответствующее заявление было опубликовано сегодня, 15 ноября, на официальном сайте Собчак.

Напомним, ранее бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев заявил, что ведет переговоры с Собчак о возможности выдвижения телеведущей на выборах президента России 2018 года от партии «Гражданская инициатива», которую он возглавляет.

Сегодня официальный представитель Собчак Ксения Чудинова заявила:

«Ксения Собчак и Андрей Нечаев договорились о создании предвыборной коалиции».

В заявлении на официальном сайте Собчак сказано, что консультации телеведущей с «Гражданской инициативой» начались месяц назад.

«Мы встречались с разными партиями демократического толка, несколько дней назад призвали к объединению. Я рада сообщить, что пойду на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива», если съезд утвердит мою кандидатуру», — переведены слова Собчак в официальном заявлении.

Собчак подчеркивает, что «идеология и ценности» «гражданской инициативы» вполне соответствуют её представлениям о будущем народов России, а также о свободе и правах человека в целом.

Также Собчак отметила, что по-прежнему призывает к объединению все демократические силы под её началом.

«Только объединившись, забыв о разногласиях и неудовлетворенных амбициях, мы можем победить», — считает телеведущая.

Нечаев также присоединятся к призыву Собчак создать некое демократическое объединение под эгидой кандидатуры Собчак.

«У нас есть готовность вместе работать, в частности, помочь с созданием социально-экономической части программы», — подчеркнул Нечаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2018 года. Предвыборная кампания стартует в декабре 2017 года.