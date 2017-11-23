Вашингтон, 23 ноября, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Полиция Великобритании приступила к расследованию второго дела о сексуальных домогательствах, фигурантом которого является голливудский актер Кевин Спейси. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Цитата к/с «Карточный домик». реж.Джеймс Фоули, Робин Райт, Джон Дэвид Коулз 2013.США Кевин Спейси

Фамилию подозреваемого правоохранители не указывают, однако, по данным телеканала, речь идет именно о Спейси. Жертвой его домогательств, по версии следствия, стал мужчина, имя которого также не разглашается. Инцидент произошел в 2005 году в Лондоне, в районе Ламбет.

Напомним, 1 ноября в Скотленд-Ярд было передано первое дело в отношении Спейси, им занялось управление по борьбе с жестоким обращением с детьми и сексуальными преступлениями. Актер, не пожелавший раскрыть свое имя, рассказал о том, что в 2008 году Спейси, на тот момент являвшийся художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик», пригласил его к себе домой.

Там артисты курили марихуану, после чего британец потерял сознание и очнулся в тот момент, когда Спейси совершал над ним действия сексуального характера.

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Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Кевина Спейси разгорелся в конце октября, когда о сексуальных домогательствах заявил американский актер Энтони Рэпп. Он рассказал, что Спейси приставал к нему в 1985 году, тогда Рэппу было всего 14 лет. В дальнейшем еще ряд артистов заявили о домогательствах Спейси.

Кинематографическое сообщество подвергло актера обструкции. Так, кинокомпания Sony Pictures отказалась от показа фильма «Все деньги мира» с участием актера Спейси в рамках фестиваля AFI Fest. Режиссер Ридли Скотт отстранил его от съемок, а организаторы премии International Emmy 2017 решили не вручать актеру награду.

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