Режиссер, актер и бармен рассказали о приставаниях Спейси

Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Трое мужчин обвинили в домогательствах голливудского актера Кевина Спейси, который ранее признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об инцидентах они рассказали в соцсетях или в интервью СМИ.

По словам американского режиссера Тони Монтаны, в 2003 году он был вместе с актером в одном из баров Лос-Анджелеса. Монтана собрался заказать напиток и подошел к барной стойке, в этот момент к нему приблизился Спейси, он обнял режиссера и предложил вместе уйти из бара, сообщает Radar.

Беседа сопровождалась непристойными прикосновениями, признался Монатана. Режиссер оттолкнул Спейси и ушел.

Мексиканский актер Роберто Ковазос также признался в навязчивом внимании со стороны Спейси. О нескольких «неприятных столкновениях» с актером в лондонском театре Old Viс он рассказал на своей странице в Facebook. Ковазос добавил, что был не единственным мужчиной, привлекшим внимание Спейси.

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Бармен Дэниэл Бил из Великобритании рассказал свою историю таблоиду The Sun. Инцидент сексуального характера между ним и Спейси произошел в 2010 году. Актер попросил бармена сохранить все в тайне, взамен отдав ему часы за £5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября актер Кевин Спейси, дважды получивший премию «Оскар», признался, что является гомосексуалистом и более не намерен это скрывать. Он добавил, что «решил жить, как гей».

Свое заявление Спейси сделал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. По словам Рэппа, инцидент произошел в 1986 году, когда ему было 14 лет.

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