Прага, 23 ноября, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Обвиненный во взломе серверов ЦРУ гражданин России Евгений Никулин, задержанный в столице Чехии, испытывал на себе методы «карательной психиатрии», пишет газета «Известия».

David Whelan Русский хакер

На применение специальных методов, по словам адвоката задержанного Владимира Макеева, указывают документы психиатрической больницы, в которой удерживали гражданина России.

«Представители ФБР в очередной раз оступились, оставив улики в ненужном месте, — во врачебной документации», — заявил адвокат Евгения Никулина.

Также он отметил, что, несмотря на отсутствие доказательств, США постоянно винит Россию во вмешательстве в свои президентские выборы.

«Для этого им нужен россиянин, который подтвердит причастность Кремля к атакам на американские госсерверы», — добавил адвокат.

Кроме этого сообщается о неоднократных попытках американских спецслужб попытках получить от Евгения Никулина, в октябре 2016 года арестованного чешской полицией по запросу ФБР, лжесвидетельства, в том числе признания во вмешательстве в выборы в США. Сторона защиты намерена предоставить Высшему суду Чехии все материалы и потребовать экстрадировать Никулина в Россию.

Напомним, ИА REGNUM писало 17 июля 2017 годя, что сотрудники Федерального бюро расследований США оказывают давление на Евгения Никулина, требуя от него признаний во вмешательстве в американскую предвыборную кампанию.

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Добавим, Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФСБ Чехии в Праге 5 октября 2016 года. Согласно выдвинутым обвинениям, «российский хакер» может быть причастен к сетевым атакам на ряд сайтов компаний США в 2012 году, в том числе LinkedIn, Dropbox. Теперь к этим обвинениям прибавляется обвинение в попытках взлома серверов ЦРУ.