ФБР вынуждает обвиняемого в кибератаках гражданина РФ оговорить себя

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Агенты ФБР оказывают давление на задержанного в Чехии по обвинению в хакерских атаках российского гражданина Евгения Никулина, требуя от него «признания» во «вмешательстве» в американскую предвыборную кампанию. Информацию об этом адвокат задержанного Владимир Макеев направил президенту США Дональду Трампу, сообщают 17 июля «Известия».

В письме американскому лидеру сообщается, что особый агент ФБР Джеффри Миллер предлагал Никулину даль ложные показания за вознаграждение.

«Миллер предлагал Никулину согласиться на экстрадицию в США и там в средствах массовой информации скомпрометировать Вашу предвыборную кампанию, оговорив себя во взломе серверов демократической партии. За это лжесвидетельство ему было обещано прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США», — говориться в письме адвоката.

По данным издания, еще одно письмо о нарушении прав задержанного было направлено адвокатом главе МИД России Сергею Лаврову. В сообщении Макеев просит министра проинформировать чешское внешнеполитическое ведомство о нарушении прав задержанного и содержащегося на ее территории российского гражданина.

Напомним, Евгений Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФСБ Чехии в Праге 5 октября 2016 года. Согласно выдвинутым обвинениям, мужчина может быть причастен к сетевым атакам на ряд сайтов американских компаний в 2012 году, в том числе LinkedIn, Dropbox.

США требуют экстрадиции обвиняемого, с аналлогичным требованием выступают и Российские власти, поскольку Никулин обвиняется в интернет-воровстве, совершенном в 2009 году.

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