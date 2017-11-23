Оттава, 23 ноября, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Только 10% беженцев с Гаити получают убежище в Канаде — остальных мигрантов власти депортируют обратно на островное государство, находящееся в ситуации гуманитарной катастрофы, передает Reuters.

U.S. Navy Беженцы с Гаити

В 2017 году правительственные чиновники обработали 298 заявок граждан Гаити на получение убежища в стране и одобрили только 10% из них — статус беженца получили 30 человек.

При этом своей очереди на получение статуса беженца в Канаде из общего количества в 17 000 мигрантов дожидаются примерно 6000 выходцев с Гаити.

Как ни странно, мигрантов из других стран подобная «дискриминация» не коснулась — статус беженцев получили 46% мигрантов из Нигерии, 94% выходцев из Турции и 88% сирийских мигрантов.

Беженцам с Гаити «не везет» и в США — согласно решению Белого дома, в 2019 году с гаитян будет снят «защитный статус», введенный после землетрясения 2010 года, в связи с непрекращающейся гуманитарной катастрофой на островном государстве.

Однако пока в США беженцев с Гаити больше, чем в Канаде, — 59 000 человек ‑ и убежище им американские власти предоставляют «охотнее».

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