Вашингтон, 23 ноября, 2017, 04:25 — ИА Регнум. Распоряжение об оказании помощи Аргентине в поисках пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» было дано американским президентом Дональдом Трампом «уже давно», заявил он в Twitter.

Martin Otero Подводная лодка «Сан-Хуан»

«Я давно отдал приказ о помощи Аргентине в поиске пропавшей подводной лодки, — говорится в твите Трампа. — 45 человек на борту, а времени уже не остается».

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины пропала 17 ноября в водах Атлантического океана. На борту находятся 44 человека.

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В поисках пропавшей субмарины начата спасательная операция, пока не увенчавшаяся успехом. В мероприятиях участвуют 14 судов и десять самолетов. Поиск осложняется неблагоприятными погодными условиями.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября российский президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с аргентинским коллегой Маурисио Макри предложил помощь в спасательной операции.