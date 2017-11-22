Лондон, 23 ноября, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Опубликованное видео запуска российской межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» заставило почувствовать «ужас Третьей мировой войны» журналистов The Sunday Express.

ru:Участник:Goodvint Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М»

Видео, опубликованное Министерством обороны России, было снято с расстояния всего 50 метров. Издание характеризует запуск «огромной ракеты» как «ужасающий» и снабжает видеоролик подробным описанием того, что же такое — русский «Тополь-М»:

»Ракета «Тополь-М» длиной 22,7 метров и диаметром 1,9 метров имеет максимальную дальность полета в 11 тысяч километров… Ракета может перевозить от четырех до шести боеголовок… Она имеет массу 47 200 кг и может нести 1200 кг полезной нагрузки», — сообщают журналисты.

Еще больший ужас журналистов вызывает тот факт, что «Министерство обороны России находится в процессе замены (ракет «Тополь-М») более совершенными ракетами «Ярс».

Сообщается, что видео запуска ракеты «Тополь-М», так впечатлившее британских журналистов, было записано в октябре на космодроме «Плесецк».

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