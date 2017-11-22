Луганск, 22 ноября, 2017, 16:38 — ИА Регнум. На рабочей встрече с исполняющими обязанности глав МВД и МЧС глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Игорь Плотницкий поручил руководителям ведомств разобраться с попыткой государственного переворота, видеозапись переговоров опубликована 22 ноября на официальном сайте главы ЛНР.

Gtrklnr.com Лидер Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий

Со слов главы ЛНР, Игорь Корнет был снят с должности руководителя МВД, и после этого в Республике произошла попытка государственного переворота.

«Власти ЛНР недооценили то количество и состав правонарушений или, можно говорить, преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел», — сказал Игорь Плотницкий о Корнете, добавив, что «все эти инсинуации пора заканчивать».

За авантюрой по захвату власти, считает руководитель ЛНР, скрываются фигуры гораздо большего размера, чем Корнет.

«Пойти на такую авантюру, как попытка государственного переворота и захват власти, — это кто-то скрывается (за этим, прим. ИА REGNUM ) гораздо больше», — добавил Плотницкий.

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Напомним, 22 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что ситуация в ЛНР находится в поле внимания Кремля, однако давать поверхностные оценки происходящему пока не стоит.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на улицах Луганска были замечены вооруженные неизвестные люди в военной форме, отказывавшиеся запускать посетителей в административные здания ЛНР и объяснявшие свое присутствие в городе «плановыми учениями», которые, якобы, проводятся по приказу главы МВД ЛНР. Вооруженные бойцы отвечали отказом на требования предъявлять служебные удостоверения, а также не имели никаких опознавательных знаков и не стали покидать город даже после соответствующего приказа главы ЛНР Игоря Плотницкого.