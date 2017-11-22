Москва, 22 ноября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе рубль имеет больше шансов укрепиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Банк России Рубль

«С одной стороны, на глобальных рынках снова проснулся интерес к валютам EM, в частности к рублю. Индекс валют MSCI EM продолжает рост фактически с начала прошлой недели. Нефть остается дорогой около отметки 63 доллара за баррель.

С другой стороны, ЦБ РФ продолжает проводить умеренную жесткую монетарную политику, то есть регулирует денежную массу. На прошлой неделе регулятор вновь предложил рынкам очередной выпуск ОБР, абсорбировав ликвидность более чем на 13 млрд рублей также наблюдался спрос в ОФЗ RGBI торгуется вокруг 139,9 пункта», — пояснил эксперт.

Сегодня, 22 ноября, снова ожидается проверка спроса на ОФЗ. Минфин разместит ОФЗ на общую сумму 24,4 миллиарда рублей. Среднесрочными рисками для рубля являются снижение нефти, а также рост потребительской инфляции в частности из-за ускорения инфляции производителей.

«Индекс цен производителей в октябре вырос на 7,6% в годовом выражении. Показатель растет третий месяц подряд. Более того, подобная динамику, вероятно, будет усиливаться за счет фискальных мер, которые сейчас проводит правительство», — полагает Капустянский.

Стоит вспомнить хотя бы новый налог на движимое имущество в народе налог на модернизацию. В перспективе эти расходы производители перенесут на потребителя.

«Пара доллар/рубль в рамках техники имеет потенциал дойти до уровня 58,40 в ближайшей перспективе, после ожидается начало коррекции», — считает эксперт.

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