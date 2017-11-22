Санкт-Петербург, 22 ноября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на проектирование участка будущей платной автотрассы «Восточный скоростной диаметр» (ВСД). Речь идет о третьем участке планируемой трассы, от Союзного проспекта до административной границы Санкт-Петербурга.

Krti.gov.ru План трассы ВСД

Как сообщается на сайте госзакупок, за выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсовая — ул. Зольная» Санкт-Петербург готов заплатить проектировщикам 38 млн 583 тыс. 460 рублей.

По данным СМИ, конкурсы на проектирование первых двух участков трассы ВСД, на 38,4 млн и 38,086 млн рублей, были проведены в марте 2017 года. В обоих случаях выиграл «Гипрогор», но контракт не заключил, так что проектированием занимается АО «Институт «Стройпроект», отмечает «Фонтанка».

Напомним, шестиполосная платная магистраль ВСД протяженностью 22,6 км начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

Как сообщало ИА REGNUM, пока не принято решение о том, как будет устроен переход трассы через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц — в форме нового неразводного высокопролетного моста или в форме тоннеля под рекой. Решение обещали принять до конца текущего года.

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Летом текущего года глава Минтранса Максим Соколов предлагал удлинить ВСД до границ Всеволожска (Ленобласть), чтобы увеличить транспортный поток. Кроме того, он считает нужным предусмотреть в проекте возможность укладки рельсов для наземного экспресса в створе или в теле ВСД. Такой экспресс своими лучами может уйти далеко за пределы Петербурга, считает министр.