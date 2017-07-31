Магистраль ВСД в Петербурге предложили дотянуть до Всеволожска

Санкт-Петербург, , 19:05 — REGNUM Запланированную в Петербурге платную автотрассу Восточный скоростной диаметр (ВСД) следует удлинить до границ Всеволожска (Ленобласть), чтобы увеличить транспортный поток. Об этом заявил 31 июля министр транспорта России Максим Соколов на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, широтная трасса ВСД, помимо связывания западных и восточных районов Петербурга, должна разгрузить стремительно растущий район Кудрово в Ленобласти, но Соколов призывает посмотреть «и на близлежащие территории».

«Всеволожск тоже в последние годы растет, как на дрожжах, имеет дальнейшие перспективы роста, в недалеком будущем и слияние в одну агломерацию. Возможно, стоить посмотреть более длинную петлю из Кольцевой автодороги на Мурманское шоссе через юго-восточную или южную границу Всеволожска где-нибудь в районе Разметелево. Мы сформируем дополнительную резервную артерию связи Всеволожска с Петербургом, и территории будут соответствующим образом развиваться. Понятно, что это серьезное удлинение проекта, может быть, оно будет работать и как самостоятельное «плечо», — сказал Соколов.

Кроме того, он считает нужным предусмотреть в проекте возможность укладки рельсов для наземного экспресса в створе или в теле ВСД либо на всем протяжении, либо на отдельных участках трассы, особенно в районе нового моста через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Этот экспресс своими лучами может уйти далеко за пределы Петербурга, считает министр.

«Идеологически Восточная широтная магистраль совпадает с разработками создания наземного экспресса в этой же зоне. В свое время мы не учитывали этот момент при строительстве Западного скоростного диаметра, это невозможно было учитывать», — заметил Соколов.

«Все-таки надо стратегически отдавать приоритет именно общественному транспорту, это делают в крупнейших агломерациях мира. Чем больше мы развиваем общественную сеть под личный транспорт, тем больше его становится на дорогах, тем сложнее нашим потомкам будем решать эти вопросы», — добавил министр.

Он признал, что его предложения могут увеличить параметры проекта, но сделают его более качественным.

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Напомним, шестиполосная платная магистраль ВСД общей протяженностью 22,6 км, согласно имеющемуся проекту, начнется на примыкании к ЗСД в районе Благодатной улицы и пройдет внутри промышленного пояса южной планировочной зоны вдоль северного железнодорожного полукольца по территориям Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов до примыкания к Кольцевой автодороге севернее деревни Кудрово, далее проследует до пересечения с Мурманским шоссе (федеральная трасса «Кола»).

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Ранее один из участков ВСД должен был проходить по территории исправительной колонии №7, которую предполагалось переселить, но эти планы не осуществились, были рассмотрены другие варианты. Одним из них стало прохождение магистрали вплотную к жилому массиву, что вызвало массовые протесты петербуржцев. На данный момент, по словам генерального директора АО «ЗСД» Игоря Лукьянова, в Генплан намерены внести поправки, которые пустят ВСД между колонией и железной дорогой. «Сейчас это согласовывают с УФСИН, это позволит решить вопросы в том числе и с жителями города», — убежден Лукьянов.

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