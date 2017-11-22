Анкара, 22 ноября, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Первая поставка российских комплексов ПВО C-400 в Турцию может состояться в 2019 году, заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Каникли в своем выступлении перед парламентом страны, 22 ноября сообщает турецкое агентство T24.

Mil.ru Комплексы ПВО С-400

Согласно подписанному контракту, Россия должна поставить три комплекса ПВО С-400.

«Россия подписала контракт на поставку систем С-400. По контракту будут поставляться две системы S-400, одна дополнительная. Поставка первой системы С-400 планируется провести в 2019 году», — сказал министр национальной обороны Турции.

Напомним, 12 ноября премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что у Анкары не было выбора в вопросе о приобретении зенитных ракетных систем (ЗРС) ПВО, именно поэтому было принято решение о закупке российских систем С-400 «Триумф».

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Контракт между Россией и Турцией о поставках зенитных ракетных систем С-400 был подписан 12 сентября 2017 года. Сумма сделки между Москвой и Анкарой составила более $2 млрд.

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