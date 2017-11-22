Москва, 22 ноября, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Во Франции действует довольно жесткое законодательство по борьбе с неуплатой и уклонением от уплаты налогов. Пока трудно судить о роли г-на Керимова во всей этой истории с виллой Hier на мысе Антиб. Однако в случае, если французским правоохранительным органам удастся доказать то, что он являлся конечным бенефициаром всей схемы и цепочки сделок, то преследовать его будут как в уголовном, так и в административном порядке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель юридического департамента Castle Family Office в России и СНГ Роман Алексеев.

Croquant Здание министерства юстиции Франции на Вандомской площади в Париже

«В административном порядке санкция сверх возвращенной в бюджет суммы налога может составить до 80% от этой суммы. Что касается уголовной ответственности, то общая санкция может составить штраф в размере до 500 тыс. евро и до пяти лет лишения свободы», — отметил эксперт.

Тем не менее, если судить по имеющейся на сегодняшний день в СМИ информации, схема, организованная вокруг данного объекта недвижимости, явно связана с открытием счетов компаний либо иных структур за пределами Франции. В таком случае санкция увеличивается до 2 млн евро и 10 лет лишения свободы.

«Кроме того, сенатора могут обвинить в отмывании денежных средств, полученных в результате доказанного факта уклонения от уплаты налогов (штраф до 375 тыс. евро и срок до 5 лет).

Такое обвинение — это существенный удар по репутации и сложности в отношениях с финансовыми организациями, где обслуживается фигурант дела», — полагает Алексеев.

По его мнению, решающим станет вопрос статуса г-на Керимова при въезде на территорию Франции. Претендовать на дипломатический иммунитет он имеет право, только если въехал с страну по своему дипломатическому паспорту. Но факт задержания явно говорит о том, что французские власти считают этот въезд частным визитом.

«Конечно, дипломатический иммунитет может теоретически помочь Керимову избежать уголовного преследования, однако не защищает его от вышеуказанной административной ответственности», — считает эксперт.

Читайте также: Керимова допросили сотрудники прокуратуры Франции

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2017 года в Ницце был задержан бывший владелец компании «Уралкалий», российский миллиардер Сулейман Керимов, занимающий 21-ю строчку в списке богатейших людей России, составленном Forbes. C 2008 года он является членом Высшей палаты Федерального Собрания, а с 2016 года член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

Читайте также: Задержание Керимова — продолжение санкционной войны против России