Москва, 22 ноября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Компания «Уралкалий» поистине является «роковой» для некоторых ее топ-менеджеров и даже для бывших владельцев. Причины ареста Керимова могут быть самые разные — от экономических до политических, а обвинения в том, что он не уплатил налог на не слишком большую для олигарха (тем более — российского) сумму, могут использоваться как формальный повод для ареста и начала уголовного преследования, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Скриншот страницы ntv.ru Сулейман Керимов

«Кому это выгодно? Если арест российского олигарха — инициатива исключительно французской стороны (что было сделано, вероятно, не без помощи американских партнеров Франции), то можно предположить, что это продолжение санкционной войны против России, и в частности против крупных российских бизнесменов и политиков (напомним, что Керимов является сенатором в Совете Федерации), а цель ясна, и задачи такой политики ясны — сделать российские власти поуступчивее и помягче к Западу», полагает Мильчакова.

«Если это действительно так, государство обязано защитить своего гражданина и достойно ответить стране, покусившейся на его свободу, — например, ужесточить эмбарго против Франции или ввести аналогичные санкции против французских политиков и бизнеса. Даже если этот гражданин — олигарх, которых российский народ, мягко говоря, недолюбливает», — считает эксперт.

«Однако можно вспомнить, что происходило в 2013 году, когда в Белоруссии, с которой у России почти союзное государство, был арестован Владислав Баумгертнер, бывший генеральный директор «Уралкалия».

Тогда через несколько месяцев после ареста Баумгертнер был передан России белорусской стороной, а на российско-белорусские отношения данная ситуация никак не повлияла. Впрочем, ее последствием стало то, что Сулейман Керимов вышел из капитала «Уралкалия», напомнила она.

«Не исключено, что здесь политики нет, просто это отголоски старого дела об «Уралкалии». Но возможно также, что в преддверии президентских выборов 2018 года обострилась борьба олигархов за близость к власти, кто-то, возможно, хочет быть более близким к власти, чем сейчас, или самым близким», — высказала свое мнение эксперт.

Читайте также: Во Франции задержан сенатор от Дагестана Сулейман Керимов

Как сообщает ИА REGNUM, 20 ноября 2017 года в Ницце был задержан бывший владелец компании «Уралкалий», российский миллиардер Сулейман Керимов, занимающий 21-ю строчку в списке богатейших людей России, составленном Forbes. C 2008 года он является членом Высшей палаты Федерального Собрания, а с 2016 года член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

В чем Керимова обвиняют, пока неясно. В СМИ высказываются разные предположения: от уклонения от уплаты налога при покупке недвижимости в Ницце до «отмывания денег».

Читайте также: Срок задержания Керимова продлен на сутки