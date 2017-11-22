Москва, 22 ноября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. В Кремле считают неправильным обвинять в пропаганде нацизма школьника из Нового Уренгоя, который 19 ноября выступил в бундестаге со «скандальным» докладом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить», — сказал представитель Кремля.

По его словам, молодой человек, выступавший в бундестаге, очень волновался и «не имел в виду ничего плохого».

«Обвинять его (школьника из Нового Уренгоя) в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным», — отметил Песков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября школьник из Нового Уренгоя рассказал членам бундестага Германии историю жизни немецкого солдата, который воевал в рядах вермахта в годы Великой Отечественной войны.

Молодой человек утверждает, что многие немцы, сражавшиеся в рядах вермахта, «хотели жить мирно и не желали воевать». При этом подросток назвал германского солдата чуть ли не невинной жертвой, попавшей в «нечеловеческие условия» советского плена, и «умершим от тяжелых условий».

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