Сеул, 22 ноября, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Военные Южной Кореи обвинили КНДР в двойном нарушении Соглашения о перемирии между странами от 1953 года, сообщило 16 ноября южнокорейское агентство Yonhap News.

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Речь идет о преследовании военными КНДР бежавшего с территории Северной Кореи военнослужащего, в ходе которого был открыт огонь из огнестрельного оружия и перебежчик получил пять огнестрельных ранений.

Позднее раненый беглец был госпитализирован в Южной Корее, и ему была оказана надлежащая медицинская помощь. По информации южнокорейских врачей, 20-летний молодой человек уже пришел в сознание, однако находится в состоянии «тяжелого психологического стресса» после полученных ран.

Отмечается, что солдат вооруженных сил КНДР пытался прорваться на территорию Южной Кореи через нежилую деревню Пханмунджом, расположенную прямо на границе между странами.

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Напомним, соглашение о перемирии между Северной и Южной Кореями, заключенное в 1953 году после окончания Корейской войны, предполагает наличие демилитаризованной зоны длиной 241 км и шириной 4 км, делящей Корейский полуостров на две части. Демаркационная линия между странами была официально зафиксирована 27 июля 1953 года.

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