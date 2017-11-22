Луганск, 22 ноября, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Присутствие большого количества военных в центре Луганска связано с кадровыми изменениями по законному отстранению главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета от занимаемой должности. Об этом говорится в заявлении главы республики Игоря Плотницкого.

Neolexx Флаг ЛНР

Глава ЛНР пояснил, что Корнет отстранен от должности по решению суда, его место занял исполняющий обязанности главы МВД. Решению суда предшествовало ходатайство Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам госбезопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина.

«События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное», — добавил Плотницкий.

По его словам, попытки «определенных структур МВД таким способом оспорить решение суда и ходатайство» комитета «перешли все границы допустимого».

Читайте также: В столицу ЛНР вошла армейская колонна войск ДНР — СМИ

Плотницкий подчеркнул, что заявление, с которым выступил Корнет, безосновательно и не имеет юридической силы. Обстановка в республике контролируется ее руководством, ситуация будет полностью решена в кратчайшие сроки. Власти ЛНР прикладывают все силы, чтобы населению ничего не угрожало, а попытки «определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки» были полностью нейтрализованы.

Отметим, что у украинской стороны — своя версия событий, ключевое место в которой занимают «российские танки». В Киеве состоялось внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в ходе которого руководители силовых ведомств доложили главе государства о «незаконном пересечении российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области», сообщает пресс-служба президента Украины.

Читайте также: Гостелерадио ЛНР прекратило свое вещание

Петр Порошенко заявил о том, что украинские вооруженные силы готовы к любому развитию ситуации в районах, подконтрольных правительству ЛНР, в связи с «увеличением количества российских военных».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на улицах Луганска появились неизвестные люди в военной форме, объяснявшие свое присутствие «совместными плановыми учениями», которые проводятся по приказу главы МВД ЛНР. При этом военные отказывались пускать кого-либо в здания администрации ЛНР, предъявлять служебные удостоверения, не имели опознавательных знаков и отказались покидать город после соответствующего приказа главы республики Игоря Плотницкого.

Читайте также: Ситуация в ЛНР: в МВД Украины заявили о побеге Плотницкого в РФ