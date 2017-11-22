Казань, 22 ноября, 2017, 06:34 — ИА Регнум. Рассмотрение ходатайств потенциальных кредиторов компании, «потопившей» казанский банк «Спурт» и создавшей финансовые проблемы старейшему заводу региона, откладывается до второй половины декабря. Арбитражный суд Татарии приступит к рассмотрению скопившихся требований российских компаний только после перехода АО к следующему этапу банкротства. Пока в отношении АО «КЗСК-Силикон» продолжается наблюдение, хотя первоначально его срок был ограничен 13 сентября 2017 года. Количество кредиторов, «выстроившихся в очередь», уже свыше десятка. 20 ноября в их число вошёл Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова, которому АО «КЗСК-Силикон» задолжало свыше 31,583 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, АО «КЗСК-Силикон» было создано семь лет назад на базе одного из старейших химических заводов Казани — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) для реализации амбициозного проекта, позиционировавшегося во всех анонсах, как единственный в своём роде комплекс в СНГ по производству метилхлорсиланов и продуктов их переработки. Участие в финансировании приняли не только «материнская» компания и аффилированный с ней банк «Спурт», но и правительство РФ. Доля последнего в АО «КЗСК-Силикон» составляет 48,95%, но акции уже вошли в план приватизации госимущества на 2017—2019 годы.

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Реализовать проект не удалось из-за его удорожания и нехватки средств. Но, так как под него были заключены контракты, выполнена подрядчиками часть работ и взяты миллиардные кредиты, в том числе у Внешэкономбанка, то у основных участников начались проблемы. Под угрозой банкротства оказался сам завод, иск о несостоятельности которого уже находится на рассмотрении Арбитражного суда РТ, был обанкрочен банк «Спурт», руководство которого владело основным пакетом акций КЗСК, а над «дочерней» КЗСК-Силикон было введено наблюдение — первый этап процедуры несостоятельности. Он должен был завершиться 13 сентября 2017 года, но до сих пор вопрос о следующем этапе не решён. Проведение первого собрания кредиторов, без которого невозможно перейти к следующему этапу процедуры несостоятельности, было заблокировано ходатайством о наложении обеспечительных мер, запрещающих проведение собрания. Ходатайство подал банк «Спурт», чьи финансовые притязания на тот момент ещё не были рассмотрены. Сам банк в конце июля 2017 года лишился лицензии, а в конце сентября был признан банкротом.

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В одном из определений Арбитражного суда РТ по данному делу отмечается, что «первое собрание кредиторов на дату судебного заседания не проведено, при этом должником рассматривается возможность погашения требований кредиторов за счет инвесторов, заявлении ходатайства о введении в отношении должника процедуры финансового оздоровления».

Слушание дела о завершении наблюдения было перенесено на 19 октября, но и тогда вопрос не был решён — заседание снова отложили на этот раз до 21 ноября, а впоследствии до 19 декабря.

На сегодня в реестр кредиторов включён Внешэкономбанк с суммой требований 285 854 334,94 рубля и АО «КЗСК» — 13 277 878,73 рубля.

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