Чжэнчжоу, Китай, 22 ноября, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Незаконный студенческий труд использует американская корпорация Apple на территории Китая, со ссылкой на заявления учащихся училища железнодорожного транспорта пишет газета The Financial Times.

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Уточняется, что студентов задействовала при сборке новых iPhone X компания Foxconn, подрядчик Apple. Всего на производство из училища были направлены три тысячи студентов.

Учащихся мотивировали тем, что без практики они не смогут официально завершить обучение.

Отметим, что стажеров вынудили трудиться сверхурочно ради прибыли — по 11 часов ежедневно. Это является грубым нарушением китайского законодательства: стажирующимся работникам по 17 — 19 лет.

Необходимость усиленной эксплуатации возникла у Apple после ряда производственных сбоев. Сборочное предприятие располагается в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 у Apple возникли технические проблемы. В конце месяца появились данные, что корпорация сократила планы выпуска iPhone X в два раза.

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