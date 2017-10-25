Apple сократит поставки iPhone X в два раза

Купертино, США, , 08:35 — REGNUM Компания Apple выпустит в два раза меньше iPhone X, чем планировала. Об этом сообщает Nikkei.

По информации издания, мировые поставки нового устройства от Apple составят 20 млн единиц. Это около половины от того количества, которое ранее прогнозировалось компанией.

Сокращение поставок связано с техническими проблемами, в частности, с проблемами при производстве OLED-дисплеев, поддерживающих функцию распознавания лица. Кроме того, технические трудности возникли с функцией идентификации лица Face ID.

Также сообщается, что в Apple уже начали переговоры с другими поставщиками по поводу дополнительного производства деталей.

Как сообщало ИА REGNUM, во время демонстрации возможностей нового iPhone X, которая прошла 12 сентября, отказала функция идентификации лица Face ID. Смартфон должен был «узнать» владельца и снять блокировку.

Однако, впоследствии в Apple заявили, что Face ID во время премьеры iPhone X сработала корректно. Причиной, по которой не удалось разблокировать смартфон, являются особенности системы безопасности устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple может столкнуться с дефицитом iPhone X

Читайте развитие сюжета: Конфуз на презентации iPhone X: подвела функция распознавания лица