София, 22 ноября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Власти Болгарии готовы вернуться к проекту строительства АЭС «Белене», но только при условии участия в нём российской госкорпорации «Росатом». Об этом 21 ноября заявила министр энергетики республики Теменужка Петкова в эфире телеканала bTV.

Dmstr.ru Корпус реактора для АЭС «Белене» (Болгария)

По словам министра, в Софии рассматривают все варианты относительно перспектив проекта, в том числе продажу уже изготовленных российским «Атомстройэкспортом» реакторов, а также использование данного оборудования для создания 7-го энергоблока АЭС «Козлодуй». Однако всё это является уже следующими опциями после основного варианта — завершения строительства АЭС «Белене», сказала Петкова.

Министр напомнила, что Болгария уже вложила в проект более 3 млрд левов (около 1,5 млрд евро). При этом представленный на днях доклад Болгарской академии наук по АЭС «Белене» прямо указывает, что «самым плохим сценарием будет — не делать ничего с проектом».

Петкова отметила, что в случае если строительство АЭС «Белене» будет начато в 2019 году, станция будет готова к эксплуатации в 2028—2029 годах. В то же время она подчеркнула, что не видит возможности реализации такого плана без участия «Росатома».

"Всё-таки «Росатом» является конструктором проекта, является производителем оборудования для него. Без «Росатома» будет очень трудно сделать что бы то ни было», — сказала болгарский министр.

Тем временем первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров в интервью болгарскому агентству БГНЕС в ходе форума поставщиков «АТОМЕКС-Европа 2017» в Будапеште дал понять, что компания готова участвовать в строительстве АЭС «Белене» в любом варианте, а в качестве инвестора проекта — в зависимости от условий и модели, которые выберет правительство Болгарии.

Комаров также высказал мнение, что наиболее подходящей для Болгарии может быть «венгерская модель», по которой в настоящее время строится АЭС «Пакш-2». Источником финансирования данного проекта, реализуемого на основе межгосударственного соглашения, является кредит, который был получен государством под низкие проценты и будет выплачиваться после введения АЭС в эксплуатацию.

«Для Венгрии самое важное — дешёвая электроэнергия, которая позволит развивать национальную экономику, иметь конкурентоспособные производства, которые потребляют эту электроэнергию. Они хотят быть конкурентоспособными на рынке за счёт дешевой электроэнергии. Это их главная цель, и по этой причине они выбрали путь межгосударственного кредитования», — пояснил замгендиректора «Росатома».

В качестве другой модели он привёл пример строительства АЭС «Аккую» в Турции. Российская сторона выступает инвестором данного проекта. В свою очередь правительство Турции взяло на себя обязательство по покупке электроэнергии от будущей АЭС по достаточно высокой цене, покрывающей затраты и риски инвестора.

«Если быть честными, то речь о более высокой цене, чем цена на болгарском рынке. Но их интерес ясен: они не хотят рисковать, потому что это первая АЭС в Турции. Анкара желает, чтобы риски взял на себя инвестор, но они готовы платить за это», — отметил Комаров.

Вопрос участия «Росатома» в проекте АЭС «Белене», по словам замгендиректора компании, напрямую связан с принятием правительством Болгарии решения о том, каковы его приоритеты и в чём именно нуждается республика. «Это решение будет принято на основе недавно опубликованного доклада Болгарской академии наук, других экспертных источников и широкого обсуждения. Но в целом я считаю, что наиболее перспективным и правильным вариантом для Болгарии будет путь, по которому пошла Венгрия. С экономической точки зрения это лучший вариант для Болгарии», — сказал он.

На уточняющий вопрос о том, будет ли готов «Росатом» участвовать в строительстве АЭС «Белене» в том случае, если будет принято решение о приватизации проекта, Комаров отметил: «Как строитель, мы готовы участвовать в любом варианте, который выберет болгарское правительство. В качестве инвестора — зависит от условий и модели».

Напомним, в представленном на минувшей неделе докладе Болгарской академии наук говорится, что проект строительства АЭС «Белене» будет наиболее жизнеспособным при участии в нём государства и обеспечении 70% финансирования стратегическим инвестором, а 30% — за счёт собственного капитала. При этом академики считают, что для строительства АЭС потребуются инвестиции в размере не менее 10,5 млрд евро.

В документе также говорится, что новые энергомощности будут необходимы Болгарии после 2047−2050 годов, когда истекут сроки эксплуатации 4-го и 5-го блоков АЭС «Козлодуй», которая является единственной действующей атомной электростанцией в стране.

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