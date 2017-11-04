Эксплуатация единственной болгарской АЭС «Козлодуй» продлена на 10 лет

София, , 04:23 — REGNUM Агентство по ядерному регулированию Болгарии 3 ноября выдало лицензию на эксплуатацию 5-го энергоблока АЭС «Козлодуй» на новый десятилетний период, сообщает агентство БГНЕС.

Как отмечается, выданный документ предусматривает продление эксплуатации блока АЭС на максимально возможный по законодательству срок. Между тем, в заключении комиссии по продлению эксплуатации указывается, что энергоблок может безопасно работать до 2047 года. Таким образом, через десять лет руководство АЭС «Козлодуй» сможет подать документы на получение новой лицензии.

Напомним, работы по обоснованию продления эксплуатации пятого блока АЭС «Козлодуй» проводил «Росатом» в консорциуме с французской EdF. С российской стороны в проекте участвовали свыше 100 специалистов из 15 организаций, в числе которых «Атомтехэнерго», «Гидропресс», Курчатовский институт, ОКБМ имени Африкантова, ЦНИИ КМ «Прометей» и другие.

Исследования, которые были завершены в ноябре 2016 года, показали, что оборудование, строительные конструкции и все системы АЭС находятся в работоспособном состоянии и при действующей системе технического обслуживания и ремонта могут находиться в эксплуатации ещё 30 лет.

В настоящее время продолжаются работы по продлению срока эксплуатации 6-го блока электростанции. Как сообщил 3 ноября исполнительный директор АЭС «Козлодуй» Иван Андреев, утверждённый на сегодняшний день срок эксплуатации блока истекает в 2021 году, а лицензия — в 2019 году. По его словам, все необходимые документы на продление лицензии планируется подать к октябрю 2018 года.

АЭС «Козлодуй», располагающаяся на берегу реки Дунай, в 200 километрах к северу от Софии, является единственной действующей электростанцией в Болгарии. В 2002 и 2006 годах Болгария остановила первые четыре блока АЭС до истечения срока их эксплуатации, выполняя условия присоединения к Европейскому союзу, который счёл энергоблоки не соответствующими требованиям безопасности. Оставшиеся два блока станции — пятый и шестой — успешно прошли модернизацию в 2005—2006 годах и на сегодняшний день обеспечивают около трети потребляемой в стране электроэнергии.

В 2012 году правительство Болгарии объявило о намерении построить 7-й энергоблок на площадке АЭС «Козлодуй». В том же году был сделан выбор в пользу реактора ВВЭР-1000, предложенного российским «Атомстройэкспортом», однако позднее решение было пересмотрено в пользу реактора AP1000 американской компании Westinghouse. Контракт с ней был заключён в августе 2014 года, но после смены правительства в Болгарии начался пересмотр условий контракта. Власти республики сочли, что необходимых $7,7 млрд на строительство в бюджете нет, а от предложения выступить инвестором проекта американская компания отказалась.

В июне этого года появлялась информация о том, что «Росатом» готов принять участие в окончательном выводе из эксплуатации третьего и четвёртого энергоблоков АЭС «Козлодуй». Подобные работы являются обязательным и заключительным этапом жиненного цикла атомной электростанции. Тендер на проведение данных работ должен состояться в 2018 году.

Добавим, что до сих пор остаётся неопределённой судьба проекта ещё одной электростанции в Болгарии — АЭС «Белене». Строительство станции на реке Дунай на севере страны было начато ещё в 1987 году, но в 1990 году проект оказался приостановлен из-за проблем с финансированием. Только в 2005 году было принято решение о завершении строительства. Тендер на сооружение двух блоков АЭС «Белене» выиграл «Атомстройэкспорт», однако вскоре проект вновь заморозили, после того, как к власти в республике пришло правительство Бойко Борисова.

В 2016 году Болгария по решению Арбитражного суда при Международной торговой палате в Женеве выплатила «Атомстройэкспорту» более €600 млн за один уже изготовленный и ещё один практически завершённый реактор для АЭС. От компенсации процентов, которые суд также обязал выплатить Болгарию, российская сторона отказалась.

До сегодняшнего дня болгарские власти так и не определились, что делать с полученными реакторами для электростанции. Рассматривались различные варианты — от продажи данного оборудования до поиска средств на то, чтобы всё же завершить строительство АЭС «Белене», в том числе через приватизацию проекта.

В середине октября министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что у республики «категорически нет ресурсов» для того, чтобы завершить строительство АЭС самостоятельно, и потому София анализирует все возможности, в том числе не исключается вариант привлечения «Росатома» в качестве инвестора проекта. Готовность к сотрудничество по АЭС «Белене» подтвердили и в российском концерне, однако никаких конкретных договорённостей на текущий момент не достигнуто, а переговоры стороны ещё будут продолжать до конца текущего года.

На фоне всех политических и экономических споров вокруг АЭС «Белене» в сентябре правительство Болгарии поручило Болгарской академии наук подготовить подробный доклад, в котором должны быть даны ответы на все вопросы относительно перспектив проекта, а также о том, нуждается ли болгарская энергетическая система в новых мощностях.

В конце октября Теменужка Петкова сообщила, что в промежуточном отчёте БАН говорится о необходимости создания новых мощностей не только в Болгарии, но и во всём Балканском регионе — по мнению академиков, «налицо все предпосылки», что регион столкнётся с дефицитом мощностей уже к 2030−2035 годам.