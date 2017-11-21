Минск, 21 ноября, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Шпионский скандал между Белоруссией и Украиной катастрофой для связей стран не является, однако свидетельствует о кризисе в их отношениях. Сама по себе история с кадровым сотрудником главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Павлом Шаройко — это, скорее всего, ход Минска в ответ на то, что Киев свои обещания по некоторым вопросам не сдержал. Такую точку зрения сегодня, 21 ноября, озвучил шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Скорее всего, пока катастрофы еще нет, но серьёзный кризис в белорусско-украинских отношениях налицо. Дело в том, что в Белоруссии достаточно давно две партии борются за влияние на президента: одна партия прозападная во главе с министром иностранных дел республики Макеем, а вторая партия — это белорусские патриоты, которые выступают за евразийский курс развития республики. После 2014 года, после Русской весны на Украине, прозападная партия стала брать серьёзный верх над патриотической, что было связано с угрозой развития якобы такого же сценария в Белоруссии, где, естественно, такого быть не может», — рассуждает эксперт.

Он отметил, что в этом контексте развития отношений Белоруссии с бандеровской хунтой преподносилось якобы как экономическое достижение экспорта и объяснялись ролью Минска как переговорной площадки. Однако сегодня, как обратил внимание Баранчик, необандеровская Украина идет к своему закату, и на повестке дня встает вопрос о физическом распаде на отдельные территории этого государства: власть президента Петра Порошенко в Киеве сокращается фактически до здания резиденции, министр внутренних дел Арсен Аваков выступает с инициативой перераспределения полномочий между президентом и премьер-министром, чего не сделал бы раньше, когда Порошенко был во всеоружии.

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«Речь идет о том, что властный ресурс Порошенко под давлением как Запада, так и России, так и внутренних политических и экономических факторов существенно сокращается. Соответственно, с кем Минск собирается разговаривать в Киеве? Но именно этот рост внутреннего кризиса на Украине и заставил его пойти на обострение отношений с Минском», — подчеркнул автор ИА REGNUM.

Он напомнил, что в октябре 2017 года Белоруссия и Украина договорились о том, чтобы не афишировать данный конфликт. Однако именно накануне саммита «Восточного партнерства» Киев сделал вброс этой информации в публичное пространство, что, естественно, не могло остаться незамеченным со стороны официального Минска. Он обнародовал информацию о задержании украинского журналиста, который оказался разведчиком, отозвали и советника посольства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова.

Это, по мнению Юрия Баранчика, было ответным шагом на то, что украинская сторона не сдержала некие свои обещания. Эксперт также предположил, что между сторонами могли существовать и другие договоренности, например, о продвижении Белоруссии в Европе и на Западе в целом. Видимо, Порошенко не справился с этими обязательствами, поэтому Минск в октябре сократил поставки дизельного топлива и керосина на Украину на 80%. Тем более, что после того, как белорусская сторона обнародовала признание украинского шпиона, какие-либо вопросы, сомнения, инсинуации по поводу этого инцидента ничего не стоят.

«Мы видим, что Украина спровоцировала скандал. Для чего это было сделано? Я думаю, что с целью сокращения внешних позиций Петра Порошенко, раз он даже с Белоруссией не смог найти общий язык. То есть сегодня получается, что Украина полностью — в окружении врагов: Россия, Белоруссия, Венгрия, Румыния, Польша. При том последние три страны имеют достаточно серьезные территориальные претензии к Украине», — заключил шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM.

Напомним, что 25 октября сотрудники КГБ Белоруссии задержали с поличным кадрового сотрудника ГУР министерства обороны Украины Павла Шаройко. По его собственному признанию, журналистская деятельность была только прикрытием, а на самом деле он создал агентурную сеть, при помощи ряда белорусских граждан за материальные вознаграждения собирал информацию. Своим куратором он назвал первого секретаря посольства Украины в Белоруссии Игоря Скворцова. Украинская сторона все обвинения отвергает, Скворцова отозвала. Также Украина выслала из страны первого секретаря посольства Белоруссии.