Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2017, 18:00 — ИА Регнум. В центре Ростова-на-Дону под угрозой исчезновения оказался объект культурного наследия, расположенный на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большая Садовая. В здании «Маслопрома» в советские годы и 90-е располагался магазин под названием «Масло — сыр», где продавались молочные продукты, а также вкуснейшие молочные коктейли (ещё в граненых стаканах). Позже магазин был переименован в «Молоко», а затем и вовсе закрылся, сообщает ИА REGNUM.

Здание «Маслопрома» в Ростове-на-Дону

Новый арендатор в 2000-х превратил здание в фитнес-клуб, но популярностью он не пользовался, а потому вскоре на двери объекта повесили амбарный замок.

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Как заброшенные здания превращаются в культурное достояние

Ростовский историк и создатель сайта «Памятники Дона» Владимир Левендорский пояснил, что первоначальный вариант здания был построен ещё до революции — в 1909 году. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на ожесточённые бои, строение уцелело, его в мирное время восстановили.

«С конца 1990-х здание несколько раз меняло хозяев. Последним были «Арбат-престиж», окрасивший его, несмотря на протесты архитекторов, реставраторов искусствоведов, в идиотский сексуально-толерантный цвет. После разорения фирмы объект несколько лет стоит заброшенным. И вот недавно у него появился новый хозяин. И, как водится у теперешних «инвесторов», нового хозяина не устраивает слишком малые размеры исторического здания», — высказался историк на портале «Памятники Дона».

По его словам, уже есть готовая «техническая экспертиза» о том, что здание аварийное и его надо сносить. И если информация подтвердится, то это будет «непоправимым культурным преступлением».

"Это будет и моральным, нравственным преступлением. Надругательством над памятью тех, кто освобождал наш город в Великую Отечественную войну. Строение имеет не только большое значение как памятник архитектуры, но и большое мемориальное значение. Именно на это здание бойцы Красной армии водружали после обоих освобождений города знамя, символизирующее эти освобождения», — поделился Левендорский. И об этом свидетельствуют фотоснимки той эпохи.

Tochka-na-karte.ru Бывшее здание «Маслопрома» на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Большая Садовая в Ростове-на-Дону

Член Совета при министерстве культуры Ростовской области Александр Сушков предложил составить петицию с требованием спасти здание, при условии, что эта информация достоверная. Обращение, по его мнению, необходимо адресовать министру культуры Владимиру Бабину (который только-только заступил на этот пост), первому заместителю губернатора Игорю Гуськову и сити-менеджеру города-миллионника Виталию Кушнарёву.

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По словам Александра Сушкова, несмотря на свой солидный возраст, строение достаточно крепкое. И дело в том, что некогда красивейшее здание служит опорой для трёх соседних строений. Рядом располагается бывшая библиотека, которая находится в аварийном состоянии. Если предположить, что «Масло — сыр» разберут, то неминуема гибель соседних зданий, которые тотчас сложатся, как карточные домики.

Пока никто и представить себе не может, что здание «Маслопрома» всё-таки разберут. Но дыма без огня не бывает, считает общественник, поэтому надо быть во всеоружии и эту ситуацию предупредить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с момента проведения в городе-миллионнике так называемых капитальных ремонтов на грани исчезновения оказался исторический облик южной столицы. Так, за четыре года фасады старинных кирпичных зданий, в том числе памятников культуры, просто замазывают штукатуркой и заливают толстыми слоями краски. Проводят эти работы явно не профессионалы. Узревшие губительный процесс общественники бьют тревогу и стараются спасти уцелевшие строения.