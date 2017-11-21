Луганск, 21 ноября, 2017, 13:04 — ИА Регнум. В столице Луганской народной республики неизвестные вооруженные люди в военной форме патрулируют центр города и закрывают улицы для прохода граждан, сообщает ГТРК ЛНР.

Цитата из видео ГТРК ЛНР.Вооруженные люди в центре Луганска. 21 ноября 2017 (ГТРК ЛНР) Вооруженные люди в центре Луганска

Сами вооруженные люди сообщили журналистам, что в городе проводятся «совместные плановые учения» в соответствии с приказом главы МВД ЛНР.

Неизвестные никого не пускают в здания администрации ЛНР. При этом никаких опознавательных знаков у силовиков нет, военные также не стали демонстрировать свои служебные удостоверения.

В сюжете отмечается, что вооруженные люди отказываются выполнять приказ главы ЛНР Игоря Плотницкого покинуть город.

Все подробности выясняются.

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