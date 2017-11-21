Вашингтон, 21 ноября, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Самой высокооплачиваемой певицей в 2017 году по версии Forbes стала американская артистка Бейонсе, за год ей удалось заработать $105 млн, говорится 20 ноября в рейтинге, опубликованном изданием.

John Ferguson Бейонсе

По информации издания, получить такие средства певице удалось на продаже альбома Lemonade и благодаря гастролям.

В топ-3 рейтинга самых высокооплачиваемых звезд включены певицы Адель и Тейлор Свифт.

Адель сумела заработать $69 млн, завершив в 2017 году очередное мировое турне, а Тейлор Свифт в рейтинге переместилась со второй строки на третью.

Издание отмечает, что она сможет исправить ситуацию в 2018 году благодаря новому альбому и запланированному гастрольному туру.

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В десятке самых оплачиваемых звезд также присутствуют Селин Дион, Дженнифер Лопес, Рианна, Бритни Спирс и Барбра Стрейзанд — у всех по итогам года десятки миллионов долларов дохода.

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