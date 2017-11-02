Бейонсе сыграет в ремейке мультфильма «Король Лев»

Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Американская певица Бейонсе сыграет в ремейке анимационного фильма «Король Лев», сообщает CNN со ссылкой на компанию Disney.

Бейонсе исполнит роль львицы по имени Нала. Главного героя — Симбу — сыграет Дональд Гловер. В образе отца Симбы, Мустафы, выступит Джеймс Эрл Джонс, который принимал участие в работе над оригинальным мультфильмом.

В ленте также сыграют Чиветел Эджиофор, Джон Оливер, Сет Роген и Элфри Вудард.

Режиссером картины выступит Джон Фавро. Он рассказал, что при создании анимационного фильма будет использовать технологию виртуальной реальности, к которой уже прибегал, работая над лентой «Книга джунглей».

Фильм должен выйти в прокат летом 2019 года. Известно, что в нем будут играть песни из оригинального мультфильма.

Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Селена Гомес стала «Женщиной года» по версии журнала Billboard. В 2015 и 2016 годах её песни входили в ТОП-10 чарта Billboard Hot 100, а пять альбомов певицы были в десятке лучших рейтинга Billboard 200.

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