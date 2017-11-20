Бишкек, 20 ноября, 2017, 23:47 — ИА Регнум. «Омурбек Бабанов был перспективным парнем, но видимо заразился от Айдарчика Акаева и Максимчика Бакиева и пошел не по той дороге», — заявил на итоговой пресс-конференции президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопрос о возбужденном против лидера партии «Республика» уголовном деле.

Respublika-atajurt.kg Омурбек Бабанов

По словам главы государства, «никто не заставлял» Бабанова во время своих предвыборных выступлений подымать национальный вопрос.

«Он надевает калпак (национальный головной убор — Прим. ИА REGNUM ) и выступает перед киргизами, потом едет в Он-Адыр и говорит такие слова. Я также видел тех, которые выступили в Таласе. Бабанов пошел не по той дороге. Хотя у него было большое будущее. Но он позарился на большие деньги и вот что произошло. Пусть суд разбирается теперь», — сказал президент.

Также Алмазбек Атамбаев заострил внимание на том, что «в тот день, когда Омурбек Бабанов разбрасывал деньги, был задержан полковник спецслужб, желавший продать оружие».

"Нам нужно такое? Или соскучились по таким дням? Бабанов мог бы идти своей дорогой, а не получать благословение президента другой страны, вставать на колени перед ним, продаваясь казахским олигархам. Когда он выступил против своего народа, его бог покарал», — подчеркнул он.

Подводя итог, уходящий президент отметил, что хоть ему чисто по-человечески и жаль Омурбека Бабанова, но он все же рад, что тот не смог победить на недавно прошедших в Киргизской Республике выборах главы государства.

«Слава богу, что к власти не пришел Бабанов! До 15 октября я, честно, не знал, кто станет следующим президентом Киргизии. И слава богу, что им не стал Бабанов! Если бы он пришел к власти, то страной фактически управлял бы не он, а олигархи Утемуратовы», — резюмировал Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября 2017 года генеральная прокуратура Киргизии возбудила в отношении депутата Омурбека Бабанова уголовное дело по статьям «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды».

Поводом для этого послужило предвыборное выступление Бабанова перед жителями микрорайона «Амир Тимур» в городе Ош, во время которого лидер партии «Республика» заявил об ущемлении прав и давлении на проживающих в Киргизии этнических узбеков, а также призвал их активно сопротивляться этому.

Отметим, что на выборах президента Киргизии, прошедших 15 октября 2017 года, Омурбек Бабанов занял второе место с результатом в 33,49% голосов. Он уступил победу кандидату от партии власти («Социал-демократической партии Кыргызстана») Сооронбаю Жээнбекову, за которого, по данным ЦИК, проголосовали 54,22% избирателей.