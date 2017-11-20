Нижний Новгород, 20 ноября, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области подготовило целый пакет рекомендаций Государственной думе РФ, связанных с решением вопросов, касающихся обманутых дольщиков. Рекомендации были подготовлены по итогам открытых депутатских слушаний по теме «О существующей в Нижегородской области ситуации по долевому строительству».

Андрей Репин ИА REGNUM Обманутые дольщики

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Как сообщили в Заксобрании, нижегородские депутаты рекомендуют своим «старшим» коллегам рассмотреть возможность принятия законов, предусматривающих урегулирование вопросов, связанных с предоставлением регионам мер государственной поддержки обманутым дольщикам в период до создания публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства».

В частности, депутатам Госудмы рекомендовано установить порядок и условия предоставления из федерального бюджета компенсаций бюджетам субъектов РФ, принявших законы о государственной поддержке обманутых дольщиков, порядок и условия предоставления земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на цели компенсации стоимости завершения строительства «проблемных» многоквартирных домов.

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Также Госудме предлагается установить требование об указании в рекламе проектов долевого строительства фразы «является рискованным вложением» и ввести уголовную ответственность за сбор средств граждан в нарушение федерального закона «Об участии в долевом строительстве».

В рамках депутатских слушаний самому Заксобранию было рекомендовано обратиться в Минстрой России и АО «АИЖК» с просьбой о положительном решении по обращению врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о передаче полномочий по распоряжению земельными участками федеральной собственности для целей завершения строительства объектов компании «Квартстрой».

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Областному правительству предлагается создать межведомственный координационный совет по вопросам долевого строительства, деятельность которого будет направлена на оперативное принятие решений по конкретным объектам и ситуациям, а также на сокращение сроков необходимых согласований и повышение эффективности взаимодействия органов власти с обманутыми дольщиками и застройщиками.

В первом квартале 2018 года планируется внести на согласование в региональный парламент перечень земельных участков, которые будут предоставлены в аренду без торгов юридическим лицам или инвесторам, которые намерены завершать строительство «проблемных» жилых домов обманутых дольщиков.

Отдельно депутаты предлагают областному правительству рассмотреть вопросы о внесении изменений в региональное законодательство, предусматривающих возможность предоставления мер государственной поддержки участникам долевого строительства ЖК «Новинки Смарт Сити» о включении в перечень мер господдержки предоставления субсидий на охрану территории незавершенного строительства.

Vk.com, группа «ЖК Новинки Smart City г. Нижний Новгород» Нижегородские дольщики Квартстроя

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области региональные власти с подачи Минстроя РФ настаивают на том, чтобы обманутые дольщики объединились в НКО. Сами дольщики не спешат выполнять это решение, опасаясь того, что они будут оставлены один на один со своей проблемой.

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По замыслу чиновников, НКО должна будет выбрать нового подрядчика для достройки домов. Одновременно с этим правительству Нижегородской области будут переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в федеральной собственности. После того, как эти участки будут проданы, средства должны быть направлены на достройку домов.

Дольщики отказываются создавать НКО, так как есть риск, что в этом случае дома им придется достраивать исключительно за свой счет — неизвестно, в каком объеме и в какие сроки будут поступать деньги от областного правительства.

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Дольщики утверждают, что областное правительство угрожает снести их недостроенные дома, если они не исполнят требования чиновников. В областном правительстве настаивают на варианте с НКО, не предлагая никаких иных способов решения проблем, и опровергают заявления дольщиков о возможном сносе их домов.

Дольщики допускают, что информация о возможном сносе домов может быть дезинформацией, распространяемой с целью давления на дольщиков в попытке убедить создать НКО и стать собственниками объектов незавершенного строительства.