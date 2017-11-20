Калуга, 20 ноября, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Сегодня, 20 ноября, состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги под председательством Александра Одиночникова. Как сообщает пресс-служба Городской думы, депутаты рассмотрели в первом чтении проект бюджета Калуги на 2018 год. В ходе принятия бюджета в первом чтении депутаты утверждают основные параметры доходной и расходной части, размер бюджетного дефицита, источники доходов, заимствований и предельный размер муниципального внутреннего долга.

Пресс-служба Городской думы Калуги Заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления Городской думы Калуги 20.11.2017

Доходы бюджета Калуги на 2018 год планируются в размере 8 млрд. 950 миллионов рублей, безвозмездные поступления от бюджетов всех уровней составят 4 млрд. 800 миллионов рублей

Объём налоговых доходов в 2018 году прогнозируется в размере 3 млрд. 675 млн. рублей, из них налог на доходы физических лиц — 1 млрд. 770 млн. рублей, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения — 1 млрд. 32 млн. рублей, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности — 285 млн. рублей, налог на имущество физических лиц — 71 млн. рублей, налог на имущество организаций — 104 млн. рублей, налог на прибыль организаций — 73 млн. рублей, земельный налог — 264 миллиона рублей.

Неналоговые доходы муниципалитета прогнозируются в размере 472 миллиона рублей. В их основе доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности — 318 миллионов рублей. От продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, городская казна получит 46,5 млн. рублей.

Общий объем расходов бюджета на 2018 год запланирован в сумме 9 млрд. 100 млн. рублей. Детально расходные статьи депутаты рассмотрят в ходе работы по принятию бюджета во втором чтении.

Дефицит бюджета в 2018 году планируется на уровне 150 млн. рублей. Предоставление муниципальных гарантий в 2018 — 2020 годах не планируется.

Были одобрены поправки и в бюджет текущего года. Доходная часть увеличивается на 87,8 млн. рублей за счёт безвозмездных поступлений из бюджета Калужской области. 56 миллионов рублей будет выделено для финансирования муниципальных образовательных учреждений. 11,7 млн. рублей будет направлено на обеспечение социальных выплат, пособий и компенсаций, 17,6 млн. рублей — на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка. Производится перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям управлений Городской управы.

11,6 млн. рублей выделяется на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения, 3,3 млн. рублей — на оплату взноса в уставной капитал МУП «Калугаспецавтодор», 537 тысяч рублей — на оплату взноса в уставной капитал МУП «Полигон ТКО», 1 миллион рублей — на оплату взноса в уставной капитал МУП «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа» г. Калуги.

800 тысяч рублей будет направлено на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 846 тысячи рублей — на выполнение судебных решений по капитальному ремонту жилых домов.

3,4 млн. рублей будет выделено на благоустройство дворовых территорий. 17 миллионов рублей выделяется Управлению калужского троллейбуса в качестве компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров. 215 тысяч рублей выделяется на проведение ремонта кровли Детской школы искусств № 8.

Также члены комитета заслушали отчёт об исполнении муниципального бюджета за 9 месяцев 2018 года. По доходам бюджет был исполнен в сумме 7 млрд. 347 миллионов рублей, по расходам — в сумме 7 миллиардов 171 миллион рублей. Профицит бюджета составил 175,4 миллиона рублей.

Депутаты одобрили и рекомендовали утвердить на заседании Городской думы новую редакцию Положения о территориальном общественном самоуправлении. Проект был разработан в целях оптимизации и развития территориального общественного самоуправления в городе Калуга. Изменения затронули порядок организации и осуществления деятельности ТОС.

Уточнены полномочия и порядок работы комиссии по организации и подготовке учредительной конференции граждан.

Введено требование о том, что ответственность за подлинность и достоверность сведений, содержащихся в протоколах собрания жителей, подписных листах, списках участников конференций возлагается на граждан, инициирующих вопрос о создании ТОСа.

Также уточняется процедура установления или изменения границ территорий ТОСов: вводится требование о необходимости получения соответствующего заключения Городской управы.

Были одобрены и предложения по внесению изменений в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Согласно поправкам, к полномочиям управления архитектуры добавляется осуществление государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории городского округа.

Члены комитета заслушали отчёты об исполнении муниципальных программ «Информационное общество» и «Развитие муниципальной службы». В рамках программы «Развитие муниципальной службы» осуществлялось повышение квалификации муниципальных служащих по программам: «Управление государственными и муниципальными закупками», «Вопросы реализации государственной национальной политики», «Вопросы противодействия коррупции» и др.

В программах повышения квалификации приняли участие 153 муниципальных служащих. В настоящее время органами Городской управы предоставляется 127 муниципальных услуг, удовлетворённость получателей услуг качеством работы составила 98,3%.

В рамках программы «Информационное общество» («Электронный муниципалитет») проводились мероприятия по развитию центра обработки данных Городской управы, развитию системы связи, модернизации оборудования, обеспечено функционирование и развитие информационных систем и систем электронного документооборота.