Луганск, 17 августа, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) стартовал новый этап проекта для демобилизованных студентов «Спасибо, братцы!». Об этом 17 августа сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

Иван Шилов ИА REGNUM

Главной целью проекта «Спасибо, братцы!» является поддержка студентов — участников боевых действий в Донбассе в их возвращении к обучению, профессиональной реализации и общественной жизни.

После вхождения ЛНР и ДНР в состав России студенты регионов были демобилизованы по указу президента Владимира Путина.

Участниками проекта стали более двух тысяч студентов. С ними начали работать наставники, прошедшие обучение наставничеству в мастерской управления «Сенеж». Они помогают студентам вернуться в мирную жизнь, найти в ней своё место, узнать единомышленников.

Один из участников, студент и актёр Луганского русского драматического театра Артём Демьянчук, рассказал, что после возвращения с фронта он хотел обратиться к психологу. Поэтому общение с наставниками и другими участниками проекта действительно стало актуальным.

«Мне в принципе кажется, что демобилизованным студентам нужно немного объединяться. Мы через такое прошли. Мы столько видели, мы друг друга хотя бы понимаем. Но всё-таки мозг взрослого человека, пройдя через это, по-своему всё оценит, а мы студенты, подростки, у нас немного другое мышление. Мне кажется, нам нужно держаться вместе, общаться, и тогда нам будет проще это все пережить, пройти», — сказал Демьянчук.

Сейчас он вернулся к обучению и на сцену. После возвращения актёра из СВО премьера постановки «Ревизор» прошла 24 февраля 2023 года. В августе 2022 года он женился, на торжественную роспись его отпустил командир. А в марте 2023 года у семьи появилась дочь.

Во время проекта наставники советами, поддержкой и общением покажут участникам СВО, насколько они важны для общества. Проект станет толчком к формированию сплоченного сообщества мотивированных на развитие себя и родных регионов молодых людей.

Как отметила наставник проекта, депутат Народного Совета ЛНР Светлана Хворостян, проект важен не только для республики, но и для всей страны. Она выразила надежду, что в дальнейшем он получит расширение, потому что людям нужно помогать перейти к мирной жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля Владимир Путин принял участие в заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», где подвели итоги работы платформы за пять лет. Глава государства отметил, что более 80% молодых людей в России считают, что для их реализации созданы все подобающие условия, а среди участников проекта — более 90%.