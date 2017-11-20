Краснодар, 20 ноября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В Краснодарском крае по одному из аварийных и опасных участков автодороги «Темрюк-Краснодар» — 140 км в районе станицы Елизаветинской — прошел крёстный ход. Шествие с хоругвями устроили сотрудники Управления Госавтоинспекции Краснодарского края, прихожане храмов, руководство и инспекторы ДПС краевого центра и представители общественности. Приурочили крестный ход, который возглавил настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных, к Всемирному дню памяти жертв ДТП, передаёт ИА REGNUM 20 ноября.

Mitropoliakuban.ru Крестный ход

Также в этот день во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах. А 19 ноября по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора духовенство и прихожане епархии помолились о здравии и благоразумии всех путешествующих.

Mitropoliakuban.ru В память о жертвах ДТП

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А в Новопокровском районе настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы освятил участки автомобильных дорог с повышенной аварийностью, на территории УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю у камня памяти всех жертв ДТП прошла панихида по всем погибшим в автокатастрофах.

Mitropoliakuban.ru Шествие

Такую инициативу сотрудников ГИБДД не все жители региона восприняли положительно. Кубанцы не уверены, что такой нетрадиционный способ борьбы с авариями возымеет большее действие, чем ремонт дорог и повышение сознательности и ответственности водителей.

«Зачем разделять отбойниками потоки транспортных средств, если можно просто с иконами пройти и помолиться? Теперь, вот посмотрите, аварий на этом участке не будет! ну, а если будут, то без участия православных водителей (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — говорится в одном из комментариев в соцсети.

«Шоу маст гоу он ((Акции…крестный ход… что угодно! Только бы не жить по правилам, не беречь себя и друг друга», — добавил другой интернет-пользователь.

Напомним, Всемирный день памяти жертв ДТП в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2017 году эта дата приходится на 19 ноября.

Добавим, что, согласно статистике, в Краснодарском крае снижается число аварий и их жертв. Так, по итогам октября 2017 года было зарегистрировано 5208 (-1,8%) дорожно-транспортных происшествий, в которых 842 (-6%) человека погибли и 6369 (+1,8%) получили ранения.