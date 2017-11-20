Москва, 20 ноября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. В 2017 году для регионов России дополнительно будут закуплены автомобили скорой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Дополнительные средства в размере 680,7 млн рублей выделяются Минпромторгу из резервного фонда правительства России.

262 автомобиля скорой медицинской помощи поступят в 59 субъектов Федерации в соответствии с потребностями регионов и для нужд Федерального медико-биологического агентства.

Отмечается, что автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей. Это позволит ускорить процедуру заключения контрактов на поставку.

Документ одобрен на заседании правительства РФ 16 ноября 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года правительство РФ выделило бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей на закупку в 2016 году автомобилей скорой медицинской помощи. Для регионв России было закуплено 1317 машин скорой помощи.

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