Для регионов России закупят машины скорой помощи и школьные автобусы

Москва, , 14:40 — REGNUM В регионы России до конца 2017 года поступят новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В 2017 году предусмотрена поставка 1549 школьных автобусов в 77 субъектов РФ. Список школ определён Минобрнауки РФ.

На покупку школьных автобусов будет направлено 3 млрд рублей. Автобусы будут приобретены у Автозавода «ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», Павловского автобусного завода, Курганского автобусного завода и ООО «Волгабас».

Автомобилей скорой медицинской будет закуплено в 2017 году 1150 единиц для оказания медицинской помощи в 75 субъектах РФ. Список организаций определён Минздравом РФ.

На закупку машин скорой помощи выделено 3 млрд рублей. Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: Автомобильный завод «ГАЗ» и УАЗ.

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Как сообщалоИА REGNUM, правительство РФ периодически выделяет средства на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи.

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