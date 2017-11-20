Берлин, 20 ноября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Переговоры о формировании коалиции между блоком ХДС/ХСС под руководством Ангелы Меркель и правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) провалились, заявил в Берлине сопредседатель АдГ Александер Гауланд, сообщает 20 ноября немецкое издание Focus Online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Теперь «Альтернатива для Германии» призывает Ангелу Меркель уйти в отставку с поста канцлера ФРГ.

«Госпожа Меркель провалилась, и пришло время ей покинуть пост канцлера», — цитирует издание Александера Гауланда.

Ангела Меркель заявила, что сообщит президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру о провале попыток формирования коалиции с АдГ.

Напомним, ранее ИА REGNUM писало, что в Германии провалились переговоры о формировании правительства: Свободная демократическая партия (СвДП) отказалась продолжать консультации, и оставшиеся блоки не смогли получить большинства в бундестаге.

Читайте также: Либеральный демарш: переговоры о правительстве ФРГ сорваны

Также отметим, 20 ноября член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия») заявил, что провал переговоров блока Ангелы Меркель с возможными партнерами из Свободной демократической партии и «зелеными» для формирования коалиционного правительства в Германии демонстрирует глубочайший политический кризис.

Читайте также: Железняк: Меркель, возможно, пойдет на унизительную сделку