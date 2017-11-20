Новосибирск, 20 ноября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского могут назначить советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя по политическим вопросам. Об этом пишет «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источник в новосибирской мэрии. Сообщается, что эта должность «даст возможность Виктору Толоконскому не быть муниципальным служащим», а по факту стать начальником предвыборного штаба на выборах губернатора. Точная дата назначения неизвестна.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

В то же время Анатолий Локоть сегодня, 20 ноября 2017 года, заявил, что не подписывал никаких бумаг относительно назначения Толоконского на эту должность.

«Все кадровые решения я комментирую только тогда, когда я подпишу документ и состоится решение», — отметил Локоть.

Но в виде исключения добавил, что делал определённые предложения Виктору Толоконскому, но они пока обсуждаются.

«Как только будет решение какое-то, я проинформирую своевременно. У Виктора Александровича богатый опыт, который может быть востребован для развития города Новосибирска, — подчеркнул мэр города.

А вот доктор исторических наук (экс вице-губернатора) Виктор Козодой уже даже поздравил Толоконского с новой должностью.

«Как только что принесла сорока на хвосте, а с неё какой спрос? По слухам, близким к действительности, наш уважаемый мэр Анатолий Локоть вот-вот назначит своим старшим советником уважаемого Виктора Александровича Толоконского! С зарплатой, машиной, кабинетом, ну со всеми пирогами… Это круто. Вечер перестаёт быть томным. Веселуха разгорается! Если это действительно так, то только — поздравляем», — написал Козодой на своей странице в Facebook.

Отметим, что выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года. Назначены они были после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года.

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Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Андрей Травников.

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В то же время Анатолий Локоть ранее не исключил возможности своего участия на выборах губернатора Новосибирской области. Но окончательное решение он примет после выборов президента РФ.

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Что касается Виктора Толоконского, то о своей отставке с поста главы Красноярского края он сообщил 27 сентября 2017 года, за несколько дней до официальной информации на сайте Кремля.

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Спустя некоторое время появилось интервью Толоконского, где он признался, что сообщение об отставке повергло его в «эмоциональный шок».

А совсем недавно Виктор Толоконский получил должность советника Высшей школы государственного управления Сибирского института управления РАНХиГС.

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Но, как заявил сам Толоконский, в вузе он будет трудиться «по совместительству», и отметил, что сейчас рассматривает для себя другую должность, о которой сообщит до конца ноября.