В новосибирском вузе для красноярского экс-губернатора создали должность

Новосибирск, , 16:51 — REGNUM Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский нашёл себе работу. На новой должности советника школы управления Сибирского института управления РАНХиГС он трудится с 3 ноября 2017 года. Интересно, что до этого времени должности советника школы управления в вузе не было, её создали специально для Толоконского. Это порталу «НГС. Новости» подтвердила специалист по связям с общественностью института Наталья Крохина

«Этой должности у нас раньше не было, поэтому я должностной инструкции не видела, не знакомилась. Эта структура в нашем институте, она занимается сопровождением консультационным, экспертно-аналитическим, сопровождением деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. То есть формирование кадрового резерва, переподготовка, повышение квалификации государственных муниципальных служащих — это то, чем занимается ВШГУ. Чем конкретно будет заниматься Виктор Александрович, я пока сказать не могу», — пояснила Крохина.

При этом, нынешняя должность бывшего красноярского губернатора с преподавательской деятельностью не связана и работать в вузе Толоконский будет «по совместительству», хотя рабочий кабинет ему всё же выделили.

Отметим, что Виктор Толоконский — один из 11 отправленных осенью этого года в отставку глав российских регионов решился на хоть и небольшую, но критику Кремля.

Во-первых, Виктор Толоконский, не дожидаясь официального подтверждения своей отставки, заявил журналистам о ней.

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Что некоторыми экспертами расценивалось как «демарш».

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А во-вторых, уже в статусе экс-губернатора он осмелился на довольно-таки откровенное интервью, в котором прокомментировал кадровые решения президента РФ Владимира Путина, сказав, что официальная информация об отставке повергла его в «эмоциональный шок».

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В том же интервью Виктор Толоконский сказал, что предложения о работе ему уже поступают (с журналистами он встретился спустя три недели после своей отставки), но пока что они не соответствуют его «внутренней потребности приносить общественную пользу».

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Напомним, Виктор Толоконский сообщил о своём уходе с поста губернатора Красноярского края 27 сентября 2017 года. Официальное решение об отставке появилось спустя два дня, 29 сентября 2017 года.

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Врио главы Красноярского края был назначен Александр Усс.