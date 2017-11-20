Волгоград, 20 ноября, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В 2017 году в ходе поисковых работ активистами поисковых отрядов России были подняты останки более 17 тысяч советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также установлены имена и судьбы 769 защитников Отечества. И это только предварительные подсчёты. Такие цифры на торжественном закрытии всероссийской акции «Вахта Памяти-2017», которое проходит в эти дни в городе Волгограде, привела ответственный секретарь «Поискового движения России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева, передаёт ИА REGNUM 20 ноября.

Рф-поиск.рф Поисковое движение

Читайте также: Волгоградская земля хранит ещё много безымянных героев Великой войны

Всего в 2017 году мероприятие приурочено к годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом 19 ноября 1942 года и включено в план мероприятий празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. За год участники «Поискового движения России» провели 1349 поисковых экспедиций в 37 «боевых» регионах страны.

Родственникам защитников Сталинграда, чьи имена были восстановлены в ходе поисковых работ, передали солдатский медальон, награды и личные вещи погибших красноармейцев. Спустя долгих 13 лет Георгиевский крест 3-й степени и другие реликвии, которые помогли опознать защитника Отечества, погибшего под Сталинградом осенью 1942 года, вернулись в семью Николая Викторовича Аверина. Бойцы поискового отряда «Офицеры» обнаружили его останки недалеко от села Орловка ещё в 2004 году и похоронили на Россошинском военно-мемориальном кладбище, а вот родственник — внучатый племянник Аверина Сергей Смиронов откликнулся на зов поисковиков только недавно.

Рф-поиск.рф Поисковики

Ранее по теме: Военный мемориал под Волгоградом встретит День Победы в достойном виде

А вот семью сержанта 122-й стрелковой дивизии, уроженца Новосибирской области Александра Яковлевича Савченко 1923 года рождения, поисковикам удалось отыскать оперативно. Защитник Отечества, ушедший на фронт в декабре 1943 года и уже с марта 1944-го числившийся пропавшим без вести, был найден поисковиками в 2016 году. Опознать бойца удалось по хорошо сохранившемуся бланку солдатского медальона. Документ на торжественном закрытии «Вахты Памяти» был передан племяннице бойца Галине Потапенко (в девичестве Савченко).

Рф-поиск.рф Награда

Также на малую родину — в Волгоградскую область — поисковики из Карелии привезли реликвии, по которым опознали уроженца города Фролово Сталинградской области майора Григория Митрофановича Долгова. 16 июля 1944 года он был убит в Кестеньгском районе Карело-Финской ССР и оставлен на поле боя. Останки защитника Отечества обнаружили 31 мая 2014 года. Как выяснилось, родные погибшего бойца все так же проживают в Волгоградской области. Планшеты с личными вещами майора Долгова поисковики передали его родному племяннику Валерию Долгову.

Читайте также: Защитник Сталинграда обрёл вечный покой на волгоградской земле

Добавим, что в рамках торжественного закрытия «Вахты Памяти» было подписано соглашение о сотрудничестве между Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» и всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». Юнармейцы присоединятся к реализации проектов «Дорога к обелиску» по благоустройству воинских захоронений и мемориалов и «Научись помнить».

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде в начале ноября была проведена операция по подъёму исторического судна в акватории реки Волги, где в 1942 году шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками. На поверхность был поднят ещё один немой свидетель далёких военных 1940-х — бронекатер БК-31, затонувший в дни Сталинградской битвы.