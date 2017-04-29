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Военный мемориал под Волгоградом встретит День Победы в достойном виде

Общество

Военно-мемориальное кладбище в порядок привели поисковики

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Россошкинское военно-мемориальном кладбище
Иллюстрация: Vk.com/rossoshka
Россошкинское военно-мемориальном кладбище

Волгоград, 29 апреля 2017, 13:49 — REGNUM  В Волгограде участники межрегиональной «Вахты Памяти» регионального отделения «Поискового движения России» 29 апреля провели уборку на Россошинском военно-мемориальном кладбище. Активисты покрасили ограду, побелили деревья, выровняли дорожки, убрали прошлогоднюю листву, передает корреспондент ИА REGNUM.

Место проведения субботника поисковики выбрали не случайно.

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Поисковики приводят в порядок дорожки к мемориалу
Иллюстрация: Предоставлено пресс-службой ООД «Поисковое движение России»
Поисковики приводят в порядок дорожки к мемориалу

«Россошинское военно-мемориальное кладбище советских солдат, погибших под Сталинградом, было создано в 1997 году, в том числе, по инициативе поисковиков. И с тех пор здесь хоронят бойцов, обнаруженных в ходе поисковых работ, — поясняет руководитель Волгоградского регионального отделения «Поискового движения России» Андрей Орешкин. — Именно поэтому члены поисковых отрядов принимают активное участие в мероприятиях по уходу за этим кладбищем: ведь здесь лежат те защитники Родины, которых нашли они. В этом году мемориалу исполнится 20 лет, сейчас на нем похоронены 19 387 защитников Сталинграда».

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе «Поискового движения России», в порядок мемориалы и памятники, а также близлежащую территорию активисты проводят не только перед 9 мая. Эту работу поисковые отряды проводят на протяжении всего года. Но накануне празднования Дня Победы поисковикам особенно важно, чтобы все памятные места встретили этот день в достойном виде.

«Поисковики уже традиционно многие годы накануне памятных дат, и просто, по мере необходимости, приводят в порядок места, где захоронены защитники Отечества. Это еще одна возможность выразить наше к ним глубокое уважение. В нашем движении есть проект «Дорога к обелиску», в рамках которого активисты поисковых отрядов берут под опеку мемориалы и братские могилы в своих регионах. Ребята занимаются благоустройством территории, уточняют паспорта воинских захоронений, следят, чтобы на плитах появились имена захороненных в этом месте солдат», — рассказала руководитель «Поискового движения России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева.

Напомним, что в эти дни по всей России проходят масштабные поисковые работы в рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти-2017». Участники поисковых отрядов ищут останки бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны и оставшихся непогребенными на полях сражений.

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Активисты поискового движения
Иллюстрация: Предоставлено пресс-службой ООД «Поисковое движение России»
Активисты поискового движения

В Волгоградской области поисковая экспедиция стартовала 25 апреля и продлится до 8 мая. В ней принимают участие более 150 человек — поисковики Волгоградской области и представители отрядов из других регионов страны: Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан, Якутии, Красноярского края, Астраханской, Московской, Оренбургской, Свердловской областей.

В год 75-й годовщины начала Сталинградской битвы поисковики работают на территории Городищенского района области, где в годы Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои на подступах к городу. Они обследуют места боев 1-й гвардейской армии осени 1942 года.

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