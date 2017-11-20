Берлин, 20 ноября, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель потерпела «окончательный провал». Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил заместитель председателя Свободно-демократической партии (СвДП) Ральф Штегнер, комментируя «заморозку» переговоров по созданию коалиции с участием Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС), Свободно-демократической партии (СвДП) и «Союза 90-х/Зеленых».

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Она (Меркель) потерпела окончательный провал», — заявил он.

При этом Штегнер добавил, что ответственность за неудачу в создании коалиции лежит на всех четырех партиях, участвовавших в переговорах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 ноября канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в Германии переговоры о создании парламентской коалиции из представителей четырех партий были прерваны.

По ее словам, в ближайшее время она свяжется с президентом страны и проинформирует его о «положении вещей».

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