Москва, 20 ноября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Российский бизнес в 2018 году будет вынужден доплатить более 100 млрд рублей новых сборов, которые правительство внесло в проект трехлетнего бюджета. Это является нарушением договоренности о неизменности финансовой нагрузки, пишут в письме президенту РФ Владимиру Путину президенты четырех бизнес-объединений — РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России».

Цитата из м/ф «Чиполлино». реж Борис Петрович Дёжкин. 1961. СССР За проливной дождь налог 200 лир!

По данным газеты «Ведомости», с 2014 года, когда был введен мораторий на рост налоговой нагрузки, существенно выросло число формально не налоговых платежей и сборов. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение в начале 2017 года министерствам «воздержаться от принятия и внесения в правительство» проектов, предусматривающих новые платежи.

Однако, в проекте бюджета содержатся три новых платежа. Речь идет о введении пошлин на импорт станков и оборудования, утилизационного сбора (7%) на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения и инвестиционного сбора (25%) в морских портах.

В письме бизнес предупреждает, что уплата этих сборов приведет к сокращению инвестиций и росту цен на средства производства. Кроме того, неизбежен рост цен на конечную продукцию. А индексация утилизационного сбора на автомобили на 15% приведет к тому, что импорт автомобилей еще больше снизится — а он и так упал почти в пять раз с 2012 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в целом с января по октябрь промышленное производство в России расширилось на 1,6%, причем основной подъем пришелся на май и июнь. Однако к концу года оно начинает сбавлять темпы: с учетом влияния сезонного фактора в октябре подъем составил всего 0,1% м/м, а в годовом сопоставлении индикатор продемонстрировал нулевое изменение.

По мнению эксперта, у бизнеса сейчас одна большая проблема — это сбыт готовой продукции, чей выпуск ранее расширили значительными объемами, рассчитывая на бурный спрос. Население же как финальный покупатель всего произведенного в промышленном секторе по-прежнему не располагает какими-то масштабными доходами.

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Снижаются и темпы роста внутреннего валового продукта России: в третьем квартале 2017 года рост этого показателя составил 1,8% в годовом выражении. Пока это предварительная оценка роста ВВП, но она уже ниже уровня роста, прогнозируемого Министерством экономического развития России.

Согласно прогнозу Банка России, рост экономики РФ в 2017 году будет на уровне 1,7−2,2%. Европейская комиссия также улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 1,7% с 1,2%. Международный валютный фонд подтвердил прогноз роста ВВП РФ в текущем году на 1,8%.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что возмущение бизнеса понятно: если налог назовут сбором, нагрузка от этого на предпринимателей не снизится. Например, утилизационный сбор взимается, а самой утилизации, например, аккумуляторов? не происходит — тогда это не сбор, а фактически налог.

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Также в РСПП напомнили, что ранее власти ограничили возможности бизнеса уменьшать на размер убытка базу налога на прибыль,. Кроме того, был отменен мораторий на изменение кадастровой стоимости недвижимости с 2018 года. Растут и другие налоги: водный, плата за использование лесов, за акваторию поверхностных водных объектов, повышаются акцизы на топливо.

По мнению представителя бюро РСПП, второе чтение бюджета на практике уже финальное и изменить его параметры сложно. Но тем не менее можно остановить подготовку подзаконных актов, которые нужны для сбора этих платежей.